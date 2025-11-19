Protección Civil pide a los catalanes que tengan un kit de emergencias para sobrevivir 72 horas

La Generalitat de Catalunya, a través de su Departamento de Interior y Seguridad Pública, ha presentado una campaña de Protección Civil en la que se aborda cómo preparar un kit de emergencias para 72 horas en caso de situaciones críticas.

La campaña, presentada el pasado lunes por la consellera de Interior, Núria Parlon, busca preparar a la población para prevenir situaciones de riesgo. El objetivo es fomentar la autoprotección frente a emergencias como apagones, inundaciones, confinamientos u otro tipo de situaciones delicadas.

Elementos básicos

Los principales elementos que se deben incluir en el kit recomendado por la Generalitat pasan por agua embotellada, productos de higiene personal y dinero en efectivo, entre otros. De forma detallada, los indispensables son:

Alimentos no perecederos

no perecederos Linterna y radio a pilas con sus repuestos

con sus repuestos Agua embotellada suficiente para cada persona por día

suficiente para cada persona por día Botiquín de primeros auxilios

de primeros auxilios Medicación habitual

habitual Dinero efectivo y tarjeta bancaria

efectivo y tarjeta bancaria Productos de higiene personal

Teléfonomóvil con cargador y batería externa

Además de estos materiales, la Generalitat aconseja adaptar el contenido del kit a las necesidades de cada familia, especialmente en el caso de bebés, personas mayores o dependientes.

También es importante añadir los elementos indispensables para cubrir las necesidades básicas de los animales en caso de que las familias tengan mascotas. Estos son tales como la documentación correspondiente, suficiente alimento y una caja de transporte para animales.

Dónde ubicar el kit

Respecto a la pregunta de cuál es el lugar idóneo para guardar el kit de emergencias, la Generalitat aconseja que esté ubicado en un lugar accesible. Lo ideal es que esté cerca de la entrada de la vivienda y que todos los miembros de la familia sepan dónde encontrarlo.