Protección Civil envía un ES-Alert a 19 municipios del Alt y el Baix Empordà por fuerte oleaje

Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los 19 municipios del Alt y el Baix Empordà por el fuerte oleaje previsto para las próximas horas. El objetivo es que la población evite acercarse a la costa. De esta manera, las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones, respeten los cierres de acceso al litoral y se aleje de espigones, escolleras y paseos marítimos.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas por el temporal. Es por ello que se ha activado en fase de prealerta el Plan Inucat, porque se prevén acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado. Por este motivo, el Servei Meterològic ha emitido varios avisos en las últimas horas.

El ES-Alert alerta la recibirán los teléfonos móviles de Portbou, Colera, Llançà, Port Selva, Cadaques, Roses, Castello Empuries, St Pere Pescador, l'Escala, Torroella Montgri, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i St Antoni, Castell platja d'Aro, Santa Cristina Aro y Sant Feliu Guixols.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, a través de un vídeo difundido en redes sociales ha advertido de la situación meteorológica de inestabilidad que está sufriendo Cataluña y ha pedido a la población civil seguir los consejos de protección civil y que adopten una "actitud de precaución".

Oleaje superior a cuatro metros y nevadas en cotas superiores a 600 metros

En el mar puede haber olas superiores a cuatro metros en el litoral central y norte. "Este fenómeno, combinado con la lluvia, dificultará que los ríos y rieras desagüen y se pueden producir inundaciones a las desembocaduras", ha advertido el Govern.

En cuanto a la nieve, desde la madrugada de hoy y durante todo el día puede nevar con acumulaciones superiores a los cinco centímetros en cotas superiores a los 600 metros en comarcas del noroeste, en la vertiente norte del Pirineo y en la comarca de la Terra Alta (Tarragona).

La cota de nieve rondará los 500 metros en la meseta Central y Prepirineo Occidental, los 300 en la Terra Alta, y los 1.300 en el Pirineo Oriental, por lo que Protecció Civil tiene en prealerta el plan Neucat.

Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido precaución ante las lluvias y el temporal marítimo. Illa ha asistido a la ofrenda anual del Govern ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que murió el 25 de diciembre en 1933.

Agents Rurals de la Generalitat también han pedido "máxima precaución" en el medio rural debido a la previsión meteorológica. Han recomendado no acercarse a ríos, rieras ni zonas inundables y respetar los cierres marítimos y rompeolas.

37 carreteras afectadas por el temporal en toda España

El temporal, que afecta a otras zonas de España, ha afectado a 37 carreteras del país, 11 de ellas están cortadas. Estas son todas las afectafas: en Huesca, A-23 Arascués, A-138 Chisagüés y N-260a Broto; en Navarra, NA-137 Izaba, NA-2011 Pikatua y NA-2012 Irati; en Asturias, CO-4 Zardón, N-630 Puerto de Pajares, AS-15 Trabáu, AS-112 Puerto de San Isidro, AS-117 Tarna, AS-213 Puerto Leitariegos y AS-348 Centenales; en Cantabria, CA-280 Saja, CA-281 La Lastra, CA-183 Abiada y CA-643 Valdicio.

En Castilla y León, BU-570 Rioseco, BU-571 Río de la Sía, BU-572 Río de Lunada, CL-629 Puerto de La Mazorra, CL-627 Piedrasluengas , DSA-191 Candelario, DSA-180 Navacarros y SA-203 Peña de Francia; en Cataluña, N-141 Bossòst, L-500 Barruera, L-511 Siall, L-503 Espuí; en la Comunitat Valenciana, CV-15 Ares del Maestrat y N-232, N-232a La Pobla d’Alcolea y en Andalucía, AL-5402 Bayárcal, AL-5405 Las Adelfas, A-4025 Sierra Nevada y A-395, A-4030 Sierra Nevada.