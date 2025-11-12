Los problemas económicos de Andy y Lucas: "Lucas tuvo más cabeza..."

La polémica en torno a la separación de Andy y Lucas sigue dando de qué hablar en los últimos días, especialmente después de la entrevista de Andy en El Hormiguero en la que habló de todos los problemas que había tenido a lo largo de estos años con su compañero.

Uno de los temas sobre los que Andy habló en el programa de Antena 3 fue de los problemas económicos que había tenido con Lucas a la hora de facturar ciertas cantidades relacionadas especialmente con conciertos y canciones, aunque también afirmó que Lucas le prestó dinero durante un momento delicado.

El programa Y ahora Sonsoles reveló este martes que el préstamo había sido de 60.000 euros, de los que aún quedan unos 10.000 por devolver, además de otros 30.000 por haberse incumplido alguna de las cláusulas de este documento.

Según ha contado el periodista Nacho Gay en Y ahora Sonsoles este préstamo se hizo para que Andy hiciera frente a una serie de irregularidades que tenía con Hacienda.

Por su parte, la periodista Pilar Vidal, también ha contado en este programa que ambos "eran multimillonarios" en 2018 cuando abandonaron la discográfica, puesto que en apenas cinco años "habían ganado seis millones de euros", pero los problemas empezaron a llegar cuando decidieron cambiar de asesores.

"El primer año hicieron 240 conciertos a 30.000 euros por concierto. Han llegado a tener un caché de 100.000 euros en conciertos gratuitos", ha asegurado Vidal sobre uno de los dúos musicales más importantes de los últimos años en España.

Vidal ha revelado, además, que Andy se compró un chalet en Cádiz por valor de entre 600.000 y 700.000 euros, además de un piso en la ciudad. Lucas, por su parte, también se compró un chalet y otras tres viviendas.

"Ingresaban al mes 200.000 euros durante cinco años", ha asegurado la periodista en Y ahora Sonsoles, que ha revelado "Lucas ha tenido mayor cabeza y apoyo familiar", mientras que "Andy tenía más carencias" en ese ámbito.

La mala relación entre ambos

Los rumores sobre la mala relación entre ambos han ido cobrando fuerza en los últimos meses, en los que han estado inmersos en su gira de despedida, pero ninguno de los dos se había pronunciado públicamente sobre ellos hasta que Andy acudió el pasado lunes a El Hormiguero a presentar su primer single en solitario.

En esa entrevista, el artista confesó haberse sentido estafado por su compañero y denunció no haber recibido nunca dinero por las reproducciones de las canciones del dúo en plataformas como YouTube o Spotify. También contó que Lucas no quiso ponerle como coautor en Son de amores, una de las canciones más famosas del grupo, se refirió a los bajos cachés que cobraba y que incluso ha tenido que comprar entradas para que sus familiares y amigos pudieran acudir a sus conciertos.

Andy reveló, además, que Lucas y él no se hablan desde hace meses después de que estuvieran a punto de llegar a las manos tras una fuerte discusión al término de uno de los conciertos de la gira.

Este martes, el periodista Carlos García López avanzó en Y ahora Sonsoles que Lucas se estaba planteando denunciar a Andy por lo que contó y deslizó en 'El Hormiguero' y que podría pedirle hasta 150.000 euros por daños y perjuicios.