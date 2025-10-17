El príncipe Andrés renuncia a sus títulos tras las acusaciones que le vinculan con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés de Inglaterra, duque de York y hermano del rey Carlos III, ha anunciado este viernes que renuncia a todos sus títulos y honores reales con el objetivo de que "las continuas acusaciones" contra él y sus vínculos con Jeffrey Epstein le "distraigan" del trabajo de la familia real británica.

"Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha dicho Andrés en un comunicado muy breve.

Y es que el hermano del rey Carlos III se ha visto involucrado en los últimos años en diversos rumores que le relacionan directamente con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, algo que Andrés ha negado rotundamente.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", dice Andrés en su comunicado.

Además del de duque de York, Andrés renunciará también al título de miembro de la Orden de la Jarretera, aunque sí mantendrá el de príncipe ya que lo obtuvo de nacimiento al ser hijo de la reina Isabel II.

Según cuentan medios británicos, su ex mujer Sarah Ferguson tampoco seguirá utilizando el título de duquesa de York, pero sus hijas Beatriz y Eugenia sí que mantendrán el título de princesas.