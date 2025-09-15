El principal sospechoso del caso Madeleine McCann se niega a declarar y saldrá de prisión este miércoles

Quedan dos días para que Christian Brückner salga de la cárcel y aún no hay pruebas de que él sea el autor de la desaparición de Madeleine McCann. El ciudadano alemán considerado el principal sospechoso, ha rechazado una solicitud de entrevista por parte de la Policía Metropolitana.

Brückner, de 49 años, cumple en Alemania una condena de siete años por la violación de una mujer de 72 años. El hecho ocurrió en Praia da Luz en 2005, la misma zona del Algarve donde Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007 cuando tenía solo tres años.

Las autoridades británicas enviaron una carta rogatoria internacional solicitando que Brückner prestara declaración como parte de la investigación en curso por la desaparición de Madeleine. Sin embargo, él se negó a responder al requerimiento.

Seguirá bajo el foco

El inspector jefe detective Mark Cranwell, de la Policía Metropolitana, afirmó que a pesar del rechazo, la investigación no cesa. Brückner saldrá de la cárcel esta semana, pero aunque esté en libertad, seguirán explorando "cualquier línea de investigación viable". Cranwell subrayó que "sigue siendo sospechoso" a los ojos de las fuerzas del orden.

En Alemania están preocupados, por la posibilidad de que Brückner abandone el país. Las autoridades han pedido que se adopten medidas para garantizar la seguridad y el orden, tanto dentro de la prisión como tras su salida.