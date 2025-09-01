La Princesa Leonor ingresa en la Academia del Aire para convertirse en piloto

Pasado el mediodía, la princesa Leonor ha ingresado en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia), para completar el último año de formación militar de los tres que le fueron asignados. Comenzó en la Academia Militar General de Zaragoza y después por la Armada en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra). La Princesa completó también un intenso crucero de formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en el que, en varias ocasiones, fue la abanderada en Juras de Bandera para civiles en varias ciudades americanas.

La Princesa de Asturias es actualmente alférez alumna de cuarto del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, en la especialidad de Vuelo. No va a tener ningún trato especial han señalado desde la Academia, igual que ha ocurrido en los dos cursos anteriores, donde ha realizado las guardias y las tareas que el encomendaron, igual que el resto de sus compañeros. En esta ocasión ha ingresado junto a 73 nuevos compañeros de promoción.

La primera Princesa de Asturiaas piloto

Uno de los principales objetivos de este año de formación, aunque no el único, será aprender a pilotar. Así lo hizo su abuelo Juan Carlos I en 1959 y también su padre Felipe VI, en 1989. La Princesa de Asturias aprenderá en un simulador de vuelo las horas requeridas y después manejará un avión Pilatus PC-21, aunque su formación incluirá también satélites y drones. No todos los alumnos terminan siendo piloto de caza, algo para lo que hay que estar especialmente preparado y contar con unas condiciones físicas adecuadas. Aproximadamente uno de cada diez alumnos sí terminan como pilotos de guerra.

La princesa Leonor ingresa en San Javier | Casa de SM el Rey

Durante la pasada visita a la Academia General del Aire de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el coronal Luis González Asenjo, director de la academia, señaló que la Princesa será una más en los aviadores que se forman en el centro. Compartirá una camareta con baño con dos compañeras y tendrá el toque de diana a las 6 y media de la mañana. Las clases se desarrollarán desde las 7.40 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Superadas las horas establecidas en los distintos simuladores de vuelo, los alumnos pasan a volar con un instructor y cuando están preparados pueden realizar vuelos de formación con otros aviones y maniobras conjuntas. Los mandos de la Academia irán viendo la evolución de la Princesa en cada uno de los estadios de su formación.

La Princesa de Asturias en la Academia General del Aire | Casa de SM el Rey

Felipe VI pilotó un Eurofighter durante su estancia en la Academia General del Aire y Juan Carlos I un avión A400M Fue el primer Jefe de Estado español que pilotó un avión.

En Julio habrá completado su formación militar

En Julio la princesa Leonor habrá completado los tres años de formación militar que la Casa del Rey y el Gobierno establecieron como adecuados para su conocimiento de las Fuerzas Armadas.Para entonces habrá alcanzado los empleos de teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra, alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada y teniente del Cuerpo General del Ejército de Aire y del Espacio, aunque no recibirá sus despachos hasta que sus compañeros concluyan su formación, para igualarse con ellos.

Se dará paso así a una nueva etapa para la Princesa, que decidirá que estudios universitarios quiere iniciar como heredera del Trono de España. Su hermana, la infanta Sofía, inicia este año un Grado de tres cursos en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en los campus de Lisboa, París y Berlín, del Foward College, adscrito a la London School of Economics y el King,s College de Londres.