Las primeras palabras de las víctimas que han denunciado a Julio Iglesias: "Lo lleva haciendo desde hace muchos años"

Tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos que recoge una investigación periodística de elDiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos sobre un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas, ahora las dos exempleadas han roto su silencio.

Ambas han explicado las razones por las que han denunciado al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que ha recogido elDiario.es. Los hechos que denuncian Laura y Rebeca (nombres ficticios) se habría producido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España en 2021.

Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las dos mujeres han denunciado al cantante de acoso y agresión sexual. Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años

Una de las mujeres ha asegurado a elDiario.es que cree que el impacto de que acudan a la justicia es enviar un mensaje a las víctimas de Julio Iglesias a que crean en la justicia y hablen. Además, ha asegurado que es algo que Julio Iglesias viene haciendo desde hace muchos años.

Por otro lado, esta mujer a la que elDiario.es ha llamado Laura para proteger su identidad, ha afirmado que quiere que su voz dé fuerza a otras mujeres y consigan hacer justicia. "No es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual", ha afirmado.

Laura ha asegurado que todas las mujeres que entran a trabajar en casa de Julio Iglesias son víctimas porque "sus acciones morales no van con los derechos humanos".

Agresiones sexuales

Esta mujer ha asegurado que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad, apretándole los pezones hasta hacerle daño. Además, el relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

La otra exempleada (Rebeca) ha contado que el cantante la mandaba llamar a su habitación para tener encuentros sexuales en los que Julio Iglesias la penetraba con los dedos sin que ella diera su consentimiento.

Julio Iglesias imponía pruebas de VIH a sus empleadas

Rebeca ha relatado también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH: "Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas".

Los reconocimientos que Julio Iglesias pedía a sus trabajadoras incluían análisis para detectar embarazos, como así lo recoge el detalle de la documentación que ha publicado elDiario.es. Las dos exempleadas han asegurado que solo se sometía a estas pruebas médicas a las mujeres que trabajaban como internas en el servicio doméstico.

La investigación llevada a cabo por elDiario.es en colaboración con Univision ha revelado que la gobernanta de la mansión pedía a las empeladas, mediante un grupo de WhatsApp, compartir esos resultados médicos.

La legislación dominicana solo permite que los empleadores hagan a su personal exámenes médicos relacionados con la actividad que van a desempeñar y sanciona las pruebas de VIH y embarazo.

El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales.