Las primeras palabras de Óscar Puente, tras el descarrilamiento de tren en Córdoba: "Es tremendamente extraño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), aunque ha afirmado que es "tremendamente extraño", ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha explicado el ministro en una comparecencia ante la prensa en el centro de Adif en Madrid. El ministro ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrilado es "relativamente nuevo" porque no llega a cuatro años.

El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente. El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Puente ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren. El Iryo chocó contra esos dos primeros vagones y provocó que cayeron por un terraplén de 4 metros.

La cifra de fallecidos no es definitiva

A primera hora de la mañana de este lunes, Puente se ha dirigido al lugar del accidente, con un mensaje nada esperanzador: "La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva".

El titular de Transportes ha barajado que la investigación sobre lo ocurrido podría demorarse, como mínimo, un mes, al mismo tiempo que ha rechazado cualquier relación del accidente de este domingo con los problemas que pueda haber de puntualidad.