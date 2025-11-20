Primeras declaraciones de la hija de Encarnita Polo tras la muerte de su madre: "Su música y canciones quedarán para el recuerdo"

La hija de Encarnita Polo ha publicado en las últimas horas un comunicado en el que se expresan las primeras palabras públicas tras la trágica muerte de su madre hace unos días en una residencia de Ávila. Según ha trascendido, la artista murió a manos de otro residente del centro y las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Su hija, Raquel W. Polo, ha publicado las primeras palabras tras el trágico suceso agradeciendo a todo el mundo el apoyo recibido en los últimos días que han sido muy difíciles tanto para su familia como para sus seres queridos.

"También quiero dar las gracias al auténtico tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño y su admiración hacia mi madre; quienes forman parte de nuestro día a día, quienes hacía años, o incluso décadas, que no veía y quienes han aparecido desde lugares que jamás habría imaginado", ha dicho Raquel.

La hija de la artista, además, ha querido agradecer el trabajo de los empleados del tanatorio en el que se la veló "por el mimo, el cuidado y la humanidad con que nos han tratado, y por su dedicación, que ha ido más allá de cualquier obligación", y el "respeto y sensibilidad" de la prensa, medios y periodistas "que han escogido recordar los buenos momentos y dejar de lado todo aquello que no merece seguir ocupando espacio".

"Mi madre no fue solo una artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo", termina el comunicado.

Además, la hija de la artista ha pedido "respeto y privacidad" y ha asegurado que ni va a conceder entrevistas ni hará ningún otro tipo de declaración.

La investigación continúa abierta

La investigación sobre la muerte de Encarnita Polo continúa abierta después de que se detuviera a un hombre de 66 años, también residente en el mismo centro, acusado de haberla estrangulado.

Este individuo, que hasta el día de los hechos no había mostrado ningún síntoma de agresividad, está bajo custodio policial ingresado en una unidad de psiquiatría y pasará a disposición judicial cuando sus condiciones lo permitan.

Serán los médicos forenses los que decidan si este hombre es imputable o no por este presunto delito debido a su estado psiquiátrico.

Los responsables de la residencia de mayores donde se produjeron los hechos han asegurado estar "consternados ante lo ocurrido" y han añadido que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles".