La primera ola de calor llega este jueves a España

La primera ola de calor del verano llegará este jueves tanto a la Península como Baleares debido a una masa cálida de origen africano que, unida a la fuerte y prolongada insolación propia de estas fechas, dará lugar a una situación de ola de calor en los próximos días, con máximos de temperaturas que irán variando en cuanto a distribución espacial según las fechas por los ligeros cambios de situación meteorológica que se vayan dando estos días.

Durante este miércoles 29 de julio, las temperaturas tenderán a subir en la mitad noroeste y a bajar en el tercio oriental y Baleares, de tal manera que se superarán los 40ºC en puntos del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y los 36-38ºC en el resto de la mitad sur, zona centro, sur de Galicia, nordeste y Baleares.

El jueves 30 habrá un ascenso significativo de las temperaturas, que en algunos puntos habrá 10º de diferencia con respecto a la jornada anterior en buena parte del tercio norte debido a la entrada de viento del sur; también subirán, aunque de forma más ligera, en el resto de la mitad oriental, zona centro y Baleares, y bajarán ligeramente en el tercio occidental.

Así, se alcanzarán o superarán los 40ºC en puntos de la mitad sur, zona centro, valle del Ebro y Cantábrico más oriental, que dará lugar a la activación del aviso rojo (riesgo extremo) en Vizcaya. También se alcanzarán o superarán los 36-38ºC en el resto de la Península y en puntos de Baleares, salvo en buena parte de las zonas litorales y extremo suroeste de la Península.

El viernes y el sábado habrá un descenso muy significativo de las temperaturas en el tercio norte, algo menos acusado en el resto de la mitad norte; en el tercio sur y este peninsulares se producirá un ascenso, mientras que en el resto se mantendrán con pocos cambios. Las temperaturas probablemente superarán los 40ºC en áreas del sur y nordeste peninsular, y los 36-38ºC en el resto de la mitad sur, mitad este, zona centro, Baleares y puntos de la mitad norte.

A partir del domingo 2 de agosto es probable que el descenso de temperaturas se extienda progresivamente al resto de zonas.

Primer aviso especial por ola de calor

Según ha indicado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, este aviso especial por ola de calor es el primero por este fenómeno emitido durante este verano.

Si bien, puede ser "llamativo" que hasta la fecha no se haya emitido ningún aviso especial, dado el carácter tan cálido del mes de julio, Del Campo explica que hasta la fecha no habían coincidido los tres elementos necesarios de manera simultánea para poder hablar de una ola de calor.

Estos elementos son: la activación de avisos naranjas (riesgo importante) o rojos (riesgo extremo), en este caso por altas temperaturas; en segundo lugar, que esos avisos se extiendan a, al menos un 10% de la Península y Baleares o al 30% en Canarias; y que este periodo tenga una duración de al menos 3 días dentro de un periodo de 4. "Hasta la fecha no habían coincidido los tres elementos simultáneamente y, por lo tanto, no se ha emitido aviso especial", ha asegurado el portavoz. De hecho, recuerda que en algunas regiones, como Extremadura o Andalucía, ya se han superado los umbrales de ola de calor, especialmente por las altas temperaturas y por la duración a lo largo del mes de julio, "pero no había sido una extensión suficiente en el conjunto de España como para emitir el aviso".