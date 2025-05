Beatriz Corredor asegura que "no existe el riesgo cero" y descarta culpar del apagón a las renovables

La presidenta de Redeia -la matriz de Red Eléctrica-, Beatriz Corredor, ha asegurado en una entrevista a El País que "el riesgo cero no existe, que se lo digan a Francia o Italia", ya que estos países también han tenido "problemas similares".

"El riesgo cero no existe, no hay ninguna actividad humana que esté exenta de riesgo y menos cuando estamos hablando de un sistema físico que se rige por unas normas tan estrictas que además ocurre a 300.000 kilómetros por segundo". Igualmente ha defendido la gestión del sistema ya que "en 50 años no ha ocurrido" por lo que "se están haciendo las cosas bien" ha añadido.

Preguntada por si el apagón podría haberse evitado teniendo una mejor interconexión con Francia, ha vuelto a insistir en que "depende del volumen del incidente. El riesgo cero no existe, que se lo digan a estos países".

Es evidente que el sistema eléctrico español ha fallado

Corredor ha expresado que no se sintió "en absoluto" desautorizada y ha explicado que es normal que exijan responsabilidades a los operadores privados. "Nosotros somos una empresa privada (...). Nosotros tenemos que ser los primeros que ayudemos a desentrañar las causas, es el incidente más grave al que se puede enfrentar un país".

Del mismo modo ha indicado que "es evidente que el sistema eléctrico español ha fallado" y ha dado las mismas explicaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntada por lo que pasó. "Se perdieron 15.000 megavatios en cinco segundos" y, aunque "la primera vez que se produjo la desconexión se recuperó el sistema, la segunda vez, un segundo y medio después no se pudo recuperar".

Las energías renovables no son tecnologías inseguras

Si bien ha descartado que la culpa sea de las energías renovables. "No era un problema de que había un exceso de renovables. (...) No son tecnologías inseguras" y ha manifestado que "no podemos afirmar porque no lo sabemos" que la primera desconexión fue de plantas fotovoltaicas.

Igualmente ha descartado el fallo de las nucleares ya que en Semana Santa funcionaron, pero que "en otros momentos tampoco han estado desconectadas y no ha pasado nada".

Ha defendido la gestión de la crisis

La presidenta de Redeia ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población, ya que "cuando se sepa qué ha ocurrido se van a tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir" y ha alabado la reposición del sistema, que fue "ejemplar, una proeza súper rápida".

Y aunque cada minuto que pasaba sin electricidad fuera "una eternidad, si se pone en contexto un incidente como este con otros incidentes similares es un logro" ha afirmado. "Me gustaría saber ya qué ha ocurrido, pero el riesgo cero no existe, no hay ninguna actividad humana que esté exenta de riesgo" ha concluido.