Se presentó a un programa de citas y resultó ser un asesino en serie: la historia de Rodney Alcalá

Rodney Alcala, conocido como el "Asesino del Juego de las Citas", es uno de los criminales más perturbadores de la historia estadounidense.

Nacido en San Antonio, Texas, en 1943, Alcala pasó parte de su infancia en México antes de trasladarse a Los Ángeles con su madre y hermana. Su vida estuvo marcada por la violencia y los trastornos mentales; pasó por el ejército, pero fue expulsado por problemas psicológicos, y más tarde se graduó en Bellas Artes en la Universidad de California en Los Ángeles.

En 1968, Alcala fue condenado por la violación y agresión de una niña de 8 años. Sin embargo, salió de prisión en libertad provisional y continuó cometiendo crímenes durante los años siguientes, incluyendo asesinatos que no serían judicialmente esclarecidos hasta décadas después.

El asesino que apareció en televisión

En 1978, Alcala participó en el programa de televisión The Dating Game. Allí, la concursante Cheryl Bradshaw lo eligió para una cita, sin imaginar que estaba frente a un asesino en serie ya condenado por la violación de una menor y vinculado a múltiples homicidios. Por fortuna, la cita nunca se concretó.

Carlos Padilla y Gemma Ruiz, en la sección Casos Oscuros de No son horas, relatan cómo Alcala se presentó en el programa:

A la televisión se mostraba encantador, cercano, cómico, tipo atractivo incluso. La cita, por fortuna para ella, jamás llegó a producirse. No le acabó de convencer a la chica la personalidad de él, sin saber que se había librado, quizá, de una muerte a manos de Alcala

Su habilidad para mostrarse encantador y normal, pese a sus crímenes, muestra esa dualidad que muchas veces rodea a los asesinos en serie, capaces de esconder su verdadera naturaleza detrás de un rostro amable.

Víctimas y modus operandi

Alcala se hacía pasar por fotógrafo profesional para atraer a mujeres y adolescentes. Se le atribuyen al menos ocho asesinatos confirmados, pero algunos investigadores estiman que podría haber matado a más de 100 personas. Entre sus víctimas se encuentran mujeres en California, Nueva York, Washington y Wyoming, así como una mujer embarazada de 28 años cuyo caso permaneció sin resolver durante décadas.

La policía también descubrió más de mil fotografías tomadas por Alcala, algunas de ellas sexualmente explícitas, que podrían implicar a más víctimas aún no identificadas.

Rodney Alcala fue arrestado definitivamente en 1979. A lo largo de las décadas siguientes fue condenado por múltiples asesinatos, incluyendo cinco en California entre 1977 y 1979, y dos en Nueva York en 1971 y 1977, gracias a pruebas genéticas.

En 2010 recibió la condena de muerte en California, sentencia que nunca se cumplió. Alcala falleció el 24 de julio de 2021 a los 77 años por causas naturales en la prisión estatal de Corcoran, dejando un misterio: nadie sabe con exactitud cuántas mujeres asesinó en su vida. Como señala el diario El País y cuenta Carlos Padilla:

Nadie sabe con exactitud cuántas víctimas mató el asesino del juego de las citas. A él lo pillaron, lo juzgaron, lo condenaron, pero aún con todo la policía estadounidense es incapaz, quizá lo sea ya para siempre, de poder saber con exactitud cuántas mujeres asesinó