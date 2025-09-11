La prensa británica alerta: los turistas podrían evitar España si se prohíbe fumar en terrazas

El diario británico Metro ha publicado un artículo en el que recoge el malestar de numerosos turistas británicos ante la posibilidad de que España prohíba fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Según la publicación, esta medida podría llevar a muchos viajeros a reconsiderar su destino vacacional si no se les permite fumar mientras disfrutan del sol y de la hostelería española.

El periódico señala que España es uno de los destinos favoritos para los británicos —con más de 17 millones de visitantes en 2024—, muchos de los cuales eligen nuestro país por su clima, su gastronomía y su cultura de vida al aire libre. En este contexto, una prohibición total del tabaco en espacios exteriores de hostelería “podría ser un punto de inflexión” para algunos fumadores habituales.

Además, el Metro cita numerosos comentarios en redes sociales donde usuarios británicos aseguran que “buscarán otros destinos más permisivos” si se confirma la medida. Entre los países mencionados como posibles alternativas están Grecia, Portugal o Turquía, donde la regulación del tabaco en espacios abiertos es más flexible.

La noticia llega en plena polémica tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley Antitabaco, que incluye la posible prohibición de fumar en terrazas. El Gobierno español argumenta razones de salud pública, mientras que organizaciones como Hostelería de España han expresado su preocupación por el impacto en el turismo, la convivencia y el sector de la restauración.

Qué dice el anteproyecto de ley

El anteproyecto de reforma de la Ley 28/2005, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de septiembre, contempla una ampliación de los espacios libres de humo que incluiría terrazas, playas, estadios, paradas de autobús y otros lugares públicos al aire libre. La propuesta afecta tanto al consumo de cigarrillos convencionales como al de cigarrillos electrónicos, en línea con las recomendaciones sanitarias europeas.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García ha defendido la medida afirmando que “todo el mundo tiene derecho a respirar aire limpio... y a vivir más tiempo y mejor”. Las autoridades sanitarias también recuerdan que el tabaquismo provoca más de 50.000 muertes al año en España.

Sin embargo, organizaciones como Hostelería de España y la Unión de Empresarios del Vapeo han expresado su oposición frontal al texto por su posible impacto económico, turístico y social. El sector alerta de que la ley no solo limita libertades individuales, sino que también convierte a los camareros en vigilantes, sin herramientas ni competencias para ello.

El anteproyecto todavía debe superar su trámite parlamentario antes de entrar en vigor, pero ya ha generado debate dentro y fuera del país. Mientras tanto, la reacción de los turistas internacionales —especialmente británicos— podría ser un termómetro adelantado de sus efectos en la próxima temporada alta.