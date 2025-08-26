La pregunta de Pilar Velasco por la gestión de incendios: "¿Por qué los presidentes de las CCAA no comparecen en el Senado?"

La periodista Pilar Velasco ha expresado su crítica a la rendición de cuentas de los presidentes de las comunidades autónomas sobre la catástrofe provocada por los incendios que han azotado el oeste de la península durante el mes de agosto, muchos de los cuales continúan activos. En primer lugar, Velasco ha mostrado su conformidad con la comparecencia de cuatro ministros esta semana en el Senado para dar cuenta de su gestión, frente a lo que ha destacado la ausencia de los presidentes de las CCAA.

"No entiendo que en la cámara territorial, que es el Senado, no estén citados los presidentes autonómicos", la tertuliana señala que deben rendir cuentas de cómo ha sido su reacción y el despliegue de los planes de prevención y coordinación en sus regiones, que son "100% responsabilidad de los presidentes autonómicos".

"Sabemos por qué no comparecen, por la mayoría absoluta, del Partido Popular en el Senado", ha continuado Velasco, para quien su ausencia supone que la respuesta sobre la gestión se queda incompleta sin la información del primer nivel de competencia autonómico. Ha incidido que el debate principal es el de las competencias para no caer en afirmaciones como que la estructura del Estado no funciona, que son "una herramienta para evadir consecuencias".

La periodista también ha señalado la importancia tanto de escuchar las 50 medidas que ha presentado el Partido Popular como del pacto de Estado que anunció Pedro Sánchez. No obstante, ha puntualizado que la propuesta por el PP implica que las políticas tomadas con anterioridad en las comunidades donde gobiernan desde hace décadas, la gran mayoría de las afectadas por los fuegos, no han sido suficientes.