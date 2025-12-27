Precampanadas con torreznos, chicharrones o gominolas: así celebran su particular Nochevieja algunos pueblos

12 uvas con las 12 campanadas el 31 de diciembre a las doce de la noche, una tradición 'marca España' que marca el paso de un año a otro. Todos los años, miles de personas se reúnen en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la llegada del año nuevo y comer las 12 uvas, mientras que otros millones lo hacen desde sus casas, en familia.

Si bien, con el paso de los años, ha ido creciendo una tradición que poco a poco va ganando peso en las Navidades: se trata de las "preúvas" o "pre campanadas". Si bien, en estos lugares no se suelen comer uvas, sino otros productos como torreznos, gominolas o chicharrones, como forma de promocionar el producto local y pasar un buen rato entre amigos.

Torreznos en Ólvega

Si hay un producto típico de Soria son los torreznos. Por eso, en este pueblo de la provincia por tercer año consecutivo han decidido adelantar las campanadas al sábado 27 de diciembre y, en lugar de 12 uvas se comen 12 trozos de torreznos. "Que nadie se asuste, son perfectamente digeribles", tal y como ha contado en Gente Viajera el director de la marca de garantía Torrezno de Soria, Juanjo Delgado.

Es una "excusa para pasarlo bien y reivindicar lo nuestro, el torrezno", ha explicado Delgado. La celebración ha sido a las 12:00 horas y a partir de ahí, la fiesta ha continuado con los DJs Paco Pil y Brisa Play y la actriz y cantante Malena Gracia como madrina de la ceremonia.

El pueblo de Ólvega está situado en un enclave estratégico. Ubicado entre Castilla y León y Aragón, está muy cerca del Moncayo, la cima más alta del sistema ibérico y de toda la provincia de Soria. Además, algunos de los establecimientos de la localidad han llegado a ser finalistas del Mejor Torrezno del Mundo, un concurso que se hace en la localidad desde hace varios años.

Chicharrones en Algar

En este pueblo de Cádiz, a partir de las 17:00 horas van a dar la bienvenida al 2026 en el polideportivo con un evento "social, solidario y cultural" en el que cambian las 12 uvas por 12 chicharrones, el producto típico de la localidad. Tal y como han explicado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press es una iniciativa "original y patentada" por el Consistorio que ya se ha convertido en una fecha señalada en el calendario

Es la quinta edición de esta tradición que nació con el objetivo de reinterpretar las campanadas y poner en valor las raíces culinarias de Algar bajo el lema "Cambiamos las uvas por chicharrones". Además, todos los años se invita a una personalidad de renombre y se le entrega el Chicharrón de Plata.

En las últimas ediciones han acudido a la localidad personalidades del panorama cultural como Laura Gallego, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, el Comandante Lara, Manuel Martínez. Este año el invitado es El Sevilla.

Gominolas en Miranda

En Miranda de Ebro (Burgos), los presentadores de las campanadas van a ser Luisito Angulo, exconcursante de Conquis, y Marina Miguel, periodista local. Como una iniciativa de algunos bares de la localidad, esta localidad burgalesa dará la bienvenida al 202 este sábado a media noche, tal y como ha informado el medio El Correo.

Es una tradición que lleva celebrándose desde hace tres años, pero es el primer que adelantan la Nochevieja unos días, ya que en ediciones anteriores la celebraban a posteriori. Tal y como cuentan al citado medio, otros años volvían a tomar las uvas a las 02:00 horas, pero muchas personas no acudían porque tenían otros compromisos.

Por ello, este año han decidido celebrarlas este sábado, porque es una "buena oportunidad" aprovechando que los que viven fuera de Miranda están todavía en la localidad. Así, los hoteleros de la Parte Vieja han animado a todo el mundo a celebrar la Nochevieja con gominolas en lugar de uvas para que, con el paso de los años, se convierta "en una tradición".

La tradición de las preúvas en España comenzó a instalarse hace unos años, cuando los madrileños y turistas empezaron a ir a la Puerta del Sol el 30 de diciembre a las 12:00horas a tomar las uvas "de broma" y "sin presión" aprovechando el ensayo que se hace para que esté todo a punto para Nochevieja.