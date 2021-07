La Policía pide los papeles al pintor Antonio López mientras trabajaba en la Puerta del Sol: "Yo no tengo que saber quién es"

Este viernes la Puerta del Sol de Madrid ha vivido un episodio insólito. Desde hacía varios días, el pintor y referente mundial del hiperrealismo, Antonio López, acudía constantemente al centro de la capital para terminar uno de sus cuadros que comenzó hace 10 años. Debido a su talento y su popularidad, el artista congregó a muchos espectadores que se detenían para apreciar la obra.

Sin embargo, cuando este viernes López continuaba en Sol adelantando su cuadro, sucedió un encuentro desagradable. La Policía Municipal se ha acercado a él para pedirle "los papeles" bajo la sorpresa de los asistentes al ver que no conocían al referente del hiperrealismo, como ha podido grabar el equipo de Espejo Público.

Lo que ha extrañado a los espectadores no ha sido tanto que no lo conocieran, sino las formas con las que se han dirigido a él al, finalmente, identificarlo. “Yo no tengo que saber quién es, puede ser Van Gogh, puede ser quien sea”, ha afirmado uno de los agentes ante la sorpresa de todos.

Antonio López, originario de Tomelloso (Ciudad Real) y de 85 años, es uno de los artistas hiperrealistas más importantes de la actualidad y ha trabajado incluso retratando a la Familia Real.