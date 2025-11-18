La Policía Nacional detiene a un hombre por matar presuntamente a su pareja en Murcia

Agentes de Policía Nacional han detenido este lunes por la noche a un individuo por matar presuntamente a su pareja sentimental, en una vivienda de San José de la Montaña (Murcia), según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los agentes hallaron a la víctima ya fallecida, que había presentado denuncias previas por malos tratos contra el ahora detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

La investigación continúa abierta para determinar las causas de la muerte.

De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región de Murcia este año y la número 39 en toda España, lo que elevaría a 1.334 la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.