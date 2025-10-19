La Policía investiga "activamente" si el príncipe Andrés intentó conseguir información personal de Virginia Giuffre a través de sus oficiales

La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha informado en un comunicado de que está examinando "activamente" la posibilidad de que el príncipe Andrés utilizara a sus oficiales de protección para investigar a Virgnia Giuffre, la adolescente que le acusó de presuntos abusos sexuales. "Estamos al tanto de las informaciones de los medios de comunicación y estamos investigando activamente las acusaciones realizadas", han declarado los oficiales.

Medios británicos como The Sunday Telegraph y Mail on Sunday han sacado a la luz una serie de informaciones acerca de que el príncipe Andrés buscó información personal de Guiffre. El primero ha indicado que el príncipe trató de "sacar los trapos sucios" de la joven "escarbando" en su vida privada, mientras que el segundo asegura que Andrés le pidió a uno de sus guardaespaldas que la investigara; para ello le dio su fecha de nacimiento y su número de la seguridad social.

Virginia Giuffre se suicidó el pasado mes de abril con 41 años después de acusar al tercer hijo de la difunta reina Isabel II de obligarla a tener sexo cuando era menor y de caer en las redes del magnate y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

El viernes, el príncipe Andrés anunció que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que estas acusaciones "distraigan" el trabajo de la familia real, según un comunicado emitido por el palacio de Buckingham.

La familia de Giuffre pide despojen al príncipe Andrés de todos sus títulos

Por su parte, la familia de Virginia Giuffre ha insistido en que le despojen de su título de príncipe y otros privilegios como que pueda residir en el Royal Lodge. Sin embargo, el hermano del rey Carlos sigue siendo príncipe, ya que es un título que se concede automáticamente por nacimiento y solo puede ser revocado por orden del rey.

En declaraciones a la BBC, el hermano de Giuffre ha celebrado que poco a poco el príncipe Andrés haya desaparecido de la vida pública y ha reivindicado a su hermana, a la que ha calificado de "heroína". "Creo que todos los implicados en esto deberían tomar alguna decisión. Deberían asumir algún tipo de responsabilidad por estos supervivientes", ha añadido.

El martes sale a la luz un libro coescrito por Giuffre en el que revelará datos de los abusos

Se esperan conocer más detalles sobre este caso el martes de la semana que viene cuando se publique el libro 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' (Chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia), coescrito por Viriginia Giuffre con Amy Wallace.

En un extracto publicado el pasado jueves por 'The Guardian', Giuffre acusa al príncipe Andrés de comportarse "como si tener sexo conmigo fuera su derecho por nacimiento". Además, el texto revela encuentros en Londres, Nueva York o la isla privada de Epstein.

Aunque en 2019 el príncipe Andrés negó en una entrevista en la BBC conocer a Giuffre o haber mantenido relaciones sexuales con ella, progresivamente se ha retirado de la vida pública. Además en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella y hace unos años el medio 'Mail on Sunday' publicó una foto en la que se veía a ambos en una casa.