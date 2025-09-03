La Policía de Indonesia revela la causa de la muerte de Mati Muñoz: "Fue extremadamente cruel"

La Policía de Indonesia ha revelado nuevos detalles sobre el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz, desaparecida el pasado 2 de julio en la isla de Lombok. Según los investigadores, la septuagenaria habría muerto asfixiada en el hotel en el que se hospedaba, víctima de un método que las autoridades califican como "extremadamente cruel".

El jefe de la investigación, Kepala Humas, ha asegurado en declaraciones a medios españoles que los agresores actuaron de forma premeditada y violenta. "El modus operandi fue extremadamente cruel: cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar y murió", explicó.

Detenidos dos sospechosos

Hasta el momento, dos hombres han sido detenidos en relación con el crimen. Se trata de dos sospechosos de 30 y 34 años, uno de ellos empleado del hotel donde se alojaba la víctima. La Policía indonesia insiste en que ambos serían los autores materiales de la muerte de Muñoz, aunque no descarta más arrestos. "Ambos trabajan como empresarios. Además, se está investigando el establecimiento y a algunos de sus trabajadores", añadió Humas.

Fotografía de los dos detenidos por la Policía indonesia que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia). | Agencia EFE

Dos meses de incógnita

El cuerpo de la mujer permaneció desaparecido durante dos meses. Las primeras investigaciones apuntan a que estuvo al menos cuatro días oculto en una sala de almacenamiento del rudimentario hotel Bumi Aditya, antes de ser trasladado. Lo que ocurrió después aún no se sabe.

La autopsia, clave para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, sigue retrasándose. Solo un médico forense se encuentra disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen cerca de 400 islas, entre ellas Lombok. Por ello, el examen está previsto para este jueves 4 de septiembre.