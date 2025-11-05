Polémica por la vestimenta de la directora de la Guardia Civil en un acto de homenaje a víctimas: "Parece un pijama"

La elección de vestuario de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, durante un acto oficial de homenaje a los agentes caídos en acto de servicio, ha desatado un inesperado debate en redes sociales. Su atuendo, un jersey verde combinado con un pantalón de cuadros blancos y verdes, ha sido calificado por algunos usuarios como "inapropiado" e incluso comparado con un pijama.

El acto sirvió para rendir tributo a los guardias civiles fallecidos en el cumplimiento de su deber, con un recuerdo especial para Carlos Francisco Bellido, atropellado este año mientras prestaba auxilio en carretera. Durante la ceremonia, la directora general presidió el homenaje junto a mandos de la Benemérita y representantes institucionales.

"Esta mañana hemos honrado a los guardias civiles fallecidos/as en acto de servicio, con un recuerdo especial a Carlos Bellido, atropellado este año mientras prestaba en un auxilio en carretera. Su sacrificio es el mayor testimonio de la vocación de la Guardia Civil y su compromiso con la seguridad y la libertad de España", escribía la directora en sus redes sociales.

El perfil oficial de la Guardia Civil en la red social X difundió también imágenes del acto con el mensaje: "En un acto sencillo y emotivo guardamos silencio respetuoso y honramos la memoria de todo el personal de la Guardia Civil que entregó su vida en acto de servicio. [...] Su recuerdo, nuestro deber".

Críticas desde los sindicatos policiales

Sin embargo, más allá del tono institucional, la atención pública se desplazó hacia el vestuario de la directora. En foros y redes sociales, especialmente entre miembros de asociaciones profesionales del cuerpo, algunos consideraron su elección "poco adecuada" para un acto de carácter solemne.

El sindicato Jusapol País Vasco ha mostrado su indignación: "Vergonzosa vestimenta de la Directora de la Guardia Civil en el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio. Luego ves a los guardias civiles, cada uno con una uniformidad diferente, y compruebas el desprestigio de esta institución en manos socialistas".

El tuit ha generado decenas de respuestas y miles de visualizaciones, reavivando el debate sobre la imagen institucional y el decoro en los actos de homenaje. Habitualmente la directora emplea tonalidades verdes para proyectar una identificación visual con la Guardia Civil, cuyo uniforme y emblema se asocian tradicionalmente a ese color.

No obstante, en esta ocasión, el contraste entre el contexto del acto y la estética del conjunto elegido ha multiplicado los comentarios irónicos en redes, en los que la mayoría lo califican como pijama.