Polémica en la sanidad madrileña: la Consejería admite una incidencia en las notificaciones del cribado de cáncer de colon

El pasado mes de febrero unas 571 personas se vieron afectadas en la sanidad madrileña por una notificación errónea respecto al programa del cribado de cáncer de colon y recto, según avanzó este sábado 'La Sexta'.

Las personas recibieron una notificación por carta que no coincidía con los resultados reales del cribado. Es el caso de Inma, una de las afectadas, que recibió una misiva de Sanidad en la que se aseguraba que todo estaba bien, mientras que su facultativo le alertó de lo contrario, según indica el citado medio.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid indican que se trata de "una incidencia" en la comunicación de los resultados y que "no hubo ningún error de diagnóstico", puesto que "los resultados correctos" estuvieron registrados en todo momento en el historial clínico de los pacientes.

La oposición pide explicaciones

Tras estas últimas informaciones, Más Madrid ha pedido la comparecencia de Fátima Matute, consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, para dar explicaciones sobre estos "fallos" registrados en el programa de cribado. Así lo ha indicado la portavoz de la oposición en el Parlamento regional, Manuela Bergerot, a través de una publicación en X. "Esconden los datos de los cribados, pero no conseguirán esconderse. Llegaremos hasta el final", ha señalado.

Todos los pacientes fueron informados

Por su parte, la Consejería madrileña asegura que desde el momento en el que la empresa responsable de enviar las cartas notificó la incidencia, el pasado 5 de febrero, se contactó con todos los pacientes por vía telefónica, SMS o a través de los profesionales de Atención Primaria. "Todos los pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido (...) Ningún proceso clínico se vio afectado", afirma la Consejería. "Ni hubo tampoco alteración en la realización de las pruebas complementarias que se necesitaban. Incluso estos profesionales sanitarios contactaron con al menos 200 de estos pacientes comunicándoles los resultados correctos y que constaban en su historia clínica antes de que la empresa notificase su error".

Sin embargo, una de las afectadas insiste en que no ha recibido por parte de la Consejería ningún tipo de notificación, según recoge el mismo medio. "No he recibido absolutamente nada después de la carta del 4 de febrero diciendo que todo estaba dentro de la normalidad".