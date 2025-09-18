La polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores: "Comprobé que se habían comprado en AliExpress"

El sistema de control telemático para agresores con orden de alejamiento está dando que hablar. Según reveló El Confidencial, la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, advirtió en enero de 2024 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de los riesgos que suponían las nuevas pulseras antimaltrato adjudicadas a Vodafone.

"Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías", explicó Carmona a El Confidencial. La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que el cambio de empresa, tras la salida de Telefónica a finales de 2023, conllevó la incorporación de nuevos dispositivos que, en su opinión, carecían de la fiabilidad necesaria: "Nosotros comprobamos que se habían comprado en AliExpress. Lo comprobé yo".

Carmona sostiene que los fallos se han repetido desde entonces y que han tenido un impacto directo en las víctimas. Según sus declaraciones, el error en la migración de datos al pasar de una compañía a otra provocó un vacío de información en los primeros meses de 2024. Explica:

¿Qué quiere decir eso? Que al no tener acreditado fehacientemente que un señor se saltó la orden de alejamiento, se le está absolviendo

Además, denunció que las nuevas pulseras presentan tres problemas graves: los agresores pueden quitárselas con facilidad, las alertas fallan en ocasiones y el sistema no siempre comunica a tiempo cuando un dispositivo ha sido manipulado o abandonado. Afirma:

Hay mujeres que han llamado por teléfono para avisar de que tenían a su maltratador delante y no había saltado el dispositivo

¿Qué dice el Ministerio de Igualdad?

Desde el Ministerio de Igualdad rechazan la versión de Carmona y defienden que los dispositivos actuales "son más modernos" y que el sistema "funciona ahora con absoluta normalidad". Aseguran que el problema en la migración de datos fue "puntual" y que los aparatos actuales son propiedad del Ministerio, lo que consideran una mejora respecto al renting contratado con la anterior adjudicataria.

Pese a ello, Carmona insiste en que la preocupación ha llegado a los jueces, a la Fiscalía y a las propias fuerzas de seguridad. Advierte:

Antes era casi imposible que el maltratador se los quitara. Ahora, no sé de qué manera, se lo pueden quitar y poner fácilmente. Muchas veces incluso los venden en el mercado negro

Según El Confidencial, en agosto de 2024 había unos 5.000 dispositivos activos, pero la cifra ha ido cayendo porque algunos jueces han dejado de considerarlos fiables.