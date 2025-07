Polémica en León por las plazas de aparcamiento rosas solo para mujeres: el alcalde explica la razón

La explanada de los Pendones Leoneses, en pleno centro de León, se ha convertido en escenario de una controversia inesperada. El Ayuntamiento ha pintado varias plazas de aparcamiento con fondo rosa y el icono de una mujer con falda. Una iniciativa que ha sido presentada como una medida de seguridad para proteger a las mujeres, pero que ha terminado abriendo un debate incómodo.

Hecha para la seguridad de las mujeres

Según el alcalde de la ciudad, Jose Antonio Diez (PSOE), esta propuesta busca aplicar una "perspectiva de género en la movilidad", habilitando zonas más amplias, bien iluminadas y situadas cerca de las aceras para "evitar posibles agresiones". "Corresponde con una perspectiva de género de la movilidad, para que las mujeres tengan parking amplio, iluminado y cerca de las aceras... y evitar así posibles agresiones. Ya existe en otras ciudades europeas", argumentó.

Pero la idea, lejos de ser aplaudida, ha levantado una oleada de críticas desde distintos frentes. Lo que el consistorio vende como una acción simbólica para dar visibilidad a la seguridad de los colectivos vulnerables, ha sido calificado por muchos vecinos y también por parte de la oposición como una decisión "inútil, machista y discriminatoria".

¿Plazas exclusivas?

Las dudas no son menores. ¿Son plazas exclusivas o simplemente sugeridas? ¿Puede un hombre aparcar ahí sin recibir una multa? Desde el consistorio aseguran que no hay restricción legal ni sanción contemplada, y que su uso es informativo, no obligatorio. Sin embargo, las señales pintadas en el suelo no están reguladas por la normativa de tráfico vigente, lo que ha llevado al PP a hablar directamente de "ilegalidad".

El PP carga contra la normativa

El portavoz del Partido popular en León, David Fernández, ha sido tajante. "No obedece a ninguna norma de tráfico, ni aporta nada positivo ni para la seguridad ni para la igualdad". Ha calificado la iniciativa como otra "ocurrencia" del alcalde socialista, al que acusa de improvisar mientras la ciudad pierde plazas de aparcamiento y no se mejoran aspectos clave como la iluminación o presencia policial.

"Si el alcalde quiere mejorar la seguridad para todos, lo que tiene que hacer es reforzar los medios de la policía local, mejorar la iluminación y dejarse de pintaditas de muñecas rosas y otras ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados", sentenció.

¿Un gesto simbólico?

Desde el Ayuntamiento insisten en que no hay ninguna intención de excluir, sino de visibilizar. Dicen que otras ciudades europeas llevan tiempo con medidas similares y que estas plazas responden a una estrategia de urbanismo inclusivo. Pero las críticas siguen creciendo, sobre todo porque no ha habido una campaña de información previa ni una regulación clara.