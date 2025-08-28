¿Podría volver la mili a España? Los planes europeos ante la escalada de los conflictos bélicos

En los últimos meses, varios países europeos han reabierto el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio, una medida que parecía enterrada hace décadas. Alemania, por ejemplo, ha dado un primer paso hacia un modelo de servicio militar voluntario, con la posibilidad de convertirlo en obligatorio en caso de emergencia.

España abolió el servicio militar obligatorio en 2001 bajo el Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, el modelo de Fuerzas Armadas es plenamente profesional, con casi 150.000 efectivos en activo y más de 3.000 reservistas voluntarios que podrían ser activados en caso de necesidad. Además, el Ministerio de Defensa maneja un plan de incremento progresivo que prevé sumar 14.000 militares más en la próxima década.

A diferencia de países bálticos como Letonia o Lituania, donde la amenaza directa de Rusia es palpable, España no tiene en la actualidad un entorno geopolítico que justifique un cambio tan radical.

La postura del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido tajante en más de una ocasión. Ya en marzo de 2024, durante una comparecencia en el Senado, zanjó el asunto de forma categórica: "No va a haber servicio militar obligatorio", añadió que ni siquiera cree que "se le haya pasado por la cabeza a nadie" reinstaurarlo.

En aquella misma intervención, vinculada a las tensiones por la invasión rusa de Ucrania, reiteró que "no va a haber servicio militar en España, en absoluto". Robles insistió además en que el aumento del gasto en defensa o el apoyo militar a Ucrania no significan un giro hacia el militarismo, sino un ejercicio de "responsabilidad ante amenazas reales".

Aunque legalmente sería posible reactivar la mili ya que está suspendida, no derogada por la Constitución, existen varios factores que lo hacen improbable. Por un lado, el coste económico de volver a formar y alojar a miles de reclutas sería altísimo. Por otro, el modelo actual de las Fuerzas Armadas, más reducido y especializado, se vería alterado en su estructura y operatividad.

Además, no existe ni apoyo social ni político para recuperarla: la sociedad española asumió hace tiempo el paso a un ejército profesional, y tanto el Gobierno como la oposición mayoritaria han descartado plantearlo siquiera.

Qué países europeos tiene servicio militar

En 2025, varios países europeos mantienen el servicio militar obligatorio como parte de sus políticas de defensa, especialmente en el contexto de la reciente inestabilidad geopolítica en la región. Entre los Estados que aún exigen este servicio están Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Suecia y Noruega.

En estos países, el servicio se cumple generalmente entre los 18 y 27 años, con duraciones variables que van desde seis meses hasta más de un año. Por ejemplo, en Austria el servicio obligatorio para hombres dura al menos seis meses, mientras que en Finlandia oscila entre 165 y 347 días.

Dinamarca ha ampliado recientemente el servicio para incluir también a mujeres, y Suecia lo reinstauró en 2017, aplicándolo a ambos sexos mediante un sistema selectivo.