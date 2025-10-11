El poderoso mensaje de la reina Letizia sobre la importancia de "leer libros" para aprender a verbalizar los problemas de salud mental

La reina Letizia volvió a realizar un alegato a favor de la lectura, esta vez en el marco del evento organizado por la Confederación Salud Mental España con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Letizia recordaba una intervención del psicopedagogo de la escuela pública canaria, Calixto Herrera, en una jornada sobre jóvenes y salud mental en la que decía que sentía que los adolescentes estaban perdiendo su capacidad de contar las situaciones por las que están pasando.

Y al verlo, la reina se preguntaba qué sucedía cuando no se podía poner palabras a lo que uno sentía, a lo que dolía, a la pérdida o la incertidumbre: "¿Qué herramienta existe para seguir narrando, para aprender a hacerlo, para seguir encontrando palabras? Leer libros. Leer libros que, además, tiene toda la literatura neurocientífica que avala la mejora, entre otras muchas, de la función cognitiva. Así que todos los caminos, al final, llevan a los libros, a leer libros".

La importancia de la empatía en las catástrofes

Durante su discurso, la reina Letizia también compartió las reflexiones de la Confederación sobre la posibilidad de paliar, mitigar o curar el daño psicológico que dejan sobre las personas la guerras, las emergencias y las catástrofes naturales.

"Habláis del insomnio, de la tristeza, de la pérdida de vínculos afectivos, de la depresión, de la ansiedad y de la incertidumbre que los incendios, las inundaciones, seísmos, pobreza, pandemias, asedios, violencia, pobreza, desahucios y desempleo probablemente provoquen (...) ¿Es posible la recuperación? ¿Es posible paliar, mitigar o curar, en cierto sentido, ese daño psicológico, sea del grado que sea, y derive o no en una patología mental?", expresó.

El acto también contó con la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien destacó la importancia de la empatía, que es la "medicina del alma", ante situaciones de catástrofe como la "masacre" y el "genocidio" que está ocurriendo en la Franja de Gaza.