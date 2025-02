Podemos reconoce que Monedero siguió en el chat de dirección después de las denuncias por violencia sexual

Juan Carlos Monedero continuó participando en el chat interno de la dirección de Podemos meses después de que el partido recibiese los testimonios de violencia sexual contra él. Así lo ha confirmado la formación morada este lunes después de que el pasado viernes 'La Sexta' publicase pantallazos de conversaciones del canal de 'Telegram' del Consejo Estatal Ciudadano -máximo órgano de dirección- en las que Monedero participaba activamente y que están fechados en noviembre y diciembre de 2023, dos meses después de que llegasen las quejas de contra el cofundador de Podemos.

El partido defendió que cuando tuvieron constancia de los testimonios contra Monedero por violencia sexual -en septiembre 2023- actuaron "desde el primer momento" y le aparataron de todas las actividades y actos del partido, además de relegarle de todos los cargos dentro de la formación.

"Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos, hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer", defendió la secretaria general del Podemos, Ione Belarra.

Sin embargo, las conversaciones publicadas por LaSexta demuestran que el exdirigente de Podemos siguió participando en las decisiones de la cúpula, debatiendo y dando su opinión, al menos un par de meses después de las denuncias.

Confirma que ya no está en ningún chat

Este lunes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha confirmado que Monedero ya no forma parte de ningún chat de la dirección del partido. Fernández ha señalado que la decisión de sacar a Monedero de canal de Telegram la tomó la ejecutiva del partido y ha lamentado que se hayan producido filtraciones de un chat interno, lo que considera "preocupante".

El secretario de Organización de Podemos no ha aclarado, sin embargo, en qué fecha se expulsó al cofundador de Podemos del chat de dirección ni si su expulsión está relacionada con la filtración de las conversaciones.

En cualquier caso, Fernández ha justificado que Monedero permaneciese en el canal de Telegram porque no había "una resolución" que permitiera suspenderle de militancia y ha insistido en que no se le puede suspender de militancia si las víctimas no continúan con el proceso interno de denuncia.

"Es peligroso deslegitimar los protocolos", ha afeado tras ser cuestionado sobre si la dirección podía haber tomado la decisión de quitarle la afiliación tras recibir testimonios de violencia sexual.

"Una victoria para el feminismo"

Lejos de hacer autocrítica, el dirigente de Podemos ha vuelto a defender la gestión del partido en el 'caso Monedero'.

"Tomamos esas decisiones cuando nadie estaba mirando, cuando no había ninguna presión mediática, porque en este país hasta ahora a los hombres poderosos no se les quitaba de sus puestos de responsabilidad hasta que no estallaba una, digamos, tormenta mediática", ha trasladado Fernández.

De hecho, ha proclamado que esta actuación de su organización demuestra "una vez más un triunfo del feminismo" y que al menos hay un partido político que inmediatamente tiene testimonios de víctimas, les pone a disposición un protocolo y les garantiza que hay "un espacio seguro para las mujeres".

"Nosotros con las víctimas y con las denunciantes, siempre. El 'Hermana, yo sí te creo' nosotros sí que nos lo creemos. Nosotros, con las víctimas y con las denunciantes, siempre. Y tienen todo nuestro apoyo y tienen todo nuestro respaldo y tienen todo nuestro respeto", ha apostillado.