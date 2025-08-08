Piso, luego existo: el drama de alquilar para estudiar

Lejos de TikTok, el nuevo reto viral entre los jóvenes consiste en nada más y nada menos que: encontrar piso.

Precios altos, pocos espacios y mucha competencia son el día a día de quiénes emprenden su búsqueda y en ciudades como Santiago de Compostela, esta situación se agrava. La presión turística satura el mercado y hace que escasee la oferta, obligando a los estudiantes a formar colas inmensas en las oficinas inmobiliarias a las seis de la mañana para intentar, mediante un golpe de suerte, encontrar el hogar que les acompañará durante el curso académico.

Una joven nos contaba en Noticias fin de semana de Onda Cero cómo tuvo que abandonar su piso cuando su casera le avisó de que lo convertirían en un Airbnb. Y como ella, muchos más. Situaciones precarias que se repiten por todo el país.

En pocos años el coste por vivienda también se ha incrementado, como ocurre en la ciudad gallega. Lo que antes podían ser 150 euros por habitación, ahora puede ascender hasta los 300.

Ante esta situación, las redes sociales son un gran aliado a la hora de encontrar una habitación libre, pero la solución definitiva sigue siendo una asignatura pendiente.