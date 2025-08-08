PISOS DE ESTUDIANTES

Piso, luego existo: el drama de alquilar para estudiar

Es verano y como cada año comienzan los problemas para aquellos que necesitan cuatro paredes y un techo para el comienzo de curso.

Adriana Paradela Mariño

Madrid |

Onda Cero / Imagen: Pexels

Lejos de TikTok, el nuevo reto viral entre los jóvenes consiste en nada más y nada menos que: encontrar piso.

Precios altos, pocos espacios y mucha competencia son el día a día de quiénes emprenden su búsqueda y en ciudades como Santiago de Compostela, esta situación se agrava. La presión turística satura el mercado y hace que escasee la oferta, obligando a los estudiantes a formar colas inmensas en las oficinas inmobiliarias a las seis de la mañana para intentar, mediante un golpe de suerte, encontrar el hogar que les acompañará durante el curso académico.

Una joven nos contaba en Noticias fin de semana de Onda Cero cómo tuvo que abandonar su piso cuando su casera le avisó de que lo convertirían en un Airbnb. Y como ella, muchos más. Situaciones precarias que se repiten por todo el país.

En pocos años el coste por vivienda también se ha incrementado, como ocurre en la ciudad gallega. Lo que antes podían ser 150 euros por habitación, ahora puede ascender hasta los 300.

Ante esta situación, las redes sociales son un gran aliado a la hora de encontrar una habitación libre, pero la solución definitiva sigue siendo una asignatura pendiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer