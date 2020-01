Pisamos la calle: Propósitos de año nuevo

Las estadísticas nos delatan. En un 91% de los casos no los cumplimos y es cuando empieza la frustración. Pero ¿cuáles son las claves para hacer esos propósitos realidad?

No hacer listas interminables con metas inaccesibles, es decir, no crearse expectativas demasiado altas y sobre todo, no crear un nuevo yo.

Y es que algunos expertos afirman que nos lleva crear un nuevo hábito al menos 21 días, y alrededor de 66 romper con el viejo. Así que podemos decir que otra de las claves es ser conscientes de que no somos super héroes.

