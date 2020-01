Pisamos la calle: ¿Hasta qué punto se ha reducido en España el consumo de plástico?

En 2021, España prohibirá las bolsas de plástico. Solo en la última década, el consumo de bolsas de plástico se ha reducido a la mitad: hemos pasado de 300 bolsas por persona al año, a 120/110. El objetivo europeo es de 90 anuales por persona.

La meta pasa por que los productos de un solo uso, no solo las bolsas, sino también las ajitas, envases, platos o tenedores desaparezcan. No es sencillo, no solo porque estos productos estén presentes en nuestra vida, sino porque el plástico es muy barato.

Deshacerse de este producto no es fácil, pero tampoco imposible. Hay que ir poco a poco incluso con acciones que puede que ni nos hayamos planteado. Por ejemplo, que los restaurantes dejen de ofrecer agua en botellas de plástico. Desde Ecologistas en Acción afirman que sería útil que se ofreciera agua del grifo en la carta.

Precisamente, solo el 30% del plástico que se consume en España se recicla, o lo que es lo mismo, solo uno de cada seis españoles usa activamente el contenedor amarillo.