Pilar Velasco, sobre los incendios: "La pregunta es cuándo hay que activar una emergencia nacional"

La tertulia de Más de uno ha abordado la catástrofe ambiental que asola España con los múltiples incendios que continúan activos en la región leonesa, Extremadura, Orense y Palencia. Pilar Velasco ha comenzado comparando la situación actual de los incendios con la sucedida en la DANA de Valencia, en las que los testigos coinciden en describirla como "nunca antes vista".

Ha destacado que es la Constitución la que establece que las competencias de prevención y gestión de incendios forestales recaen sobre las comunidades autónomas, no obstante, ha señalado que es el Gobierno el que tiene que definir el marco común bajo el actuar y coordinarse en el caso de darse una emergencia nacional como la actual.

También ha exigido que se haga pública toda la información sobre qué medios se pidieron, a quién se solicitaron y en que periodo lo hicieron las diferentes CCAA. "Tiene que haber una asunción de responsabilidades por el malgasto de días por la falta de reacción en catástrofes naturales como esta".

También ha denunciado la situación de muchos bomberos forestales que trabajan bajo situaciones muy precarias para empresas privadas a las que es muy difícil pedir responsabilidades y que empeora aún más la capacidad de respuesta ante esta catástrofe. "Algo deberíamos haber aprendido de los incendios del año pasado" ha sentenciado, en referencia a la ley de bomberos forestales que se aprobó debido a aquella crisis y que todavía no se ha aplicado en la gran mayoría de las comunidades.