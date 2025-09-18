Pilar Gómez, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "Es un fallo común y no se ha hecho nada"

La tertulia de Más de uno ha tratado en su tramo final los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, el sistema telemático que vigila el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Alsina explica que, según ha revelado El Confidencial y confirma la memoria de la Fiscalía, el traspaso del servicio informático en 2024 provocó un vacío de información que ha tenido consecuencias judiciales.

Alsina recordó que "se produce un fallo al hacer la migración de una operadora a otra, eso significa que hay un vacío de información sobre la ubicación de todos esos individuos que llevan pulsera en los primeros meses del año 24" y que "se han celebrado ya algunos juicios en los que como no se ha podido probar dónde estaba el individuo en cuestión, no hay elemento probatorio y, por tanto, ha habido que absolverles".

La periodista Pilar Gómez fue contundente al valorar lo ocurrido:

Llevan meses alertando a las asociaciones de víctimas que no solo es este fallo que se recoge ahora, sino que es un fallo común, y creo que ese, un tema que no se le ha dado importancia desde el Ministerio de Igualdad o desde el Ministerio de Interior

Gómez criticó la inacción de las administraciones competentes:

Cuando ya se han visto que fallaban, no se ha hecho nada, y al final, bueno, pues tienen que aparecer en la memoria de la Fiscalía para que al menos se pongan a trabajar en ello

Pilar Gómez concluye con un llamamiento directo al Gobierno: