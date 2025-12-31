Petardos y pirotecnia en Fin de Año: estas son las posibles sanciones y recomendaciones para su uso en las festividades

El sonido de la Nochevieja en muchas ciudades españolas no son solo las campanadas, sino los petardos, cohetes y baterías que estallan desde primera hora de la tarde hasta bien entrado el Año Nuevo. Cada vez más ayuntamientos, sin embargo, están endureciendo las normas y recuerdan que usar pirotecnia sin control puede salir muy caro: hablamos de multas que, en algunos casos, superan con facilidad los 600 euros e incluso pueden llegar a varios miles en situaciones graves.

Qué está prohibido y por qué te pueden multar

En la mayoría de municipios españoles no se prohíben los petardos de forma absoluta, pero su uso está sujeto a tres grandes límites habituales:

Dónde se usan: está muy extendida la prohibición de lanzarlos cerca de hospitales, residencias, zonas con animales, edificios públicos, mobiliario urbano o aglomeraciones.

Cuándo se usan: muchos bandos municipales restringen la pirotecnia a determinadas franjas horarias en Nochevieja y Año Nuevo; fuera de ellas, encender un simple petardo puede considerarse infracción.

Quién los usa: los artículos pirotécnicos están clasificados por categorías y edad; que un menor manipule material no autorizado, aunque “solo sea un petardo más fuerte”, puede acabar en sanción a los padres o tutores.

A esto se suma que el lanzamiento desde balcones, ventanas o en medio de la calzada se interpreta a menudo como conducta temeraria, lo que puede agravar la sanción.

Alcalá de Henares y otros municipios que dicen “no”

En los últimos años, varios ayuntamientos han dado un paso más y han optado directamente por prohibir el uso de petardos en determinadas zonas o en todo el término municipal fuera de los espectáculos oficiales. Es el caso de localidades como Alcalá de Henares, donde se han impulsado restricciones específicas por motivos de convivencia, protección de animales, reducción de ruidos y seguridad ciudadana.

Este tipo de medidas suele incluir:

Prohibición de petardos y cohetes en vías públicas salvo autorización expresa.

Refuerzo de la vigilancia policial en Nochevieja y fechas señaladas.

Campañas informativas avisando de sanciones económicas y posibles responsabilidades penales en caso de daños.

Cuánto te puede costar un “simple susto”

Las ordenanzas municipales suelen clasificar las infracciones como leves, graves o muy graves. A grandes rasgos:

- Infracciones leves: usar petardos en zonas no autorizadas o fuera de horario puede acarrear sanciones de unos 100 a 600 euros, según la localidad.

- Infracciones graves: provocar riesgos evidentes para personas o bienes, lanzar cohetes cerca de vehículos, edificios o zonas arboladas, o reiterar el incumplimiento puede elevar la multa a varios miles de euros.

- Infracciones muy graves: si se producen daños materiales importantes o lesiones, además de la multa administrativa, se puede incurrir en responsabilidades penales, con antecedentes y posibles indemnizaciones.

En muchos sitios la Policía Local no necesita que haya daños para sancionar: basta con constatar el incumplimiento de la ordenanza, el horario o el uso por parte de menores.

Cómo disfrutar de la pirotecnia sin jugarte el bolsillo o la salud

Si se quiere mantener la tradición sin arriesgarse antes de empezar el año, conviene:

1. Consultar la web o el bando municipal de tu ayuntamiento antes de comprar o encender nada.

2. Usar solo pirotecnia homologada y adaptada a tu edad y a la de quienes la vayan a manipular.

3. Alejarse de zonas sensibles: hospitales, residencias, refugios de animales, parques, coches o edificios.

4. Evitar balcones y ventanas: siempre en espacios abiertos, seguros y despejados.

5. Respetar horarios y advertencias de Policía Local y Protección Civil, y seguir las instrucciones sobre su uso para utilizarlos de forma segura.

La Nochevieja dura unas horas, pero una sanción puede acompañarte todo el año. Si suena a “solo un petardito”, quizá merezca la pena pensarlo dos veces antes de encender la mecha.