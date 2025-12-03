Peste porcina: un total de 50 jabalíes muertos en la zona y ya se plantean ERTES para las empresas afectadas

Los efectivos que están trabajando en la zona de Collserola para contener el brote de peste porcina han encontrado hasta ahora una cincuentena de jabalíes muertos dentro de la zona delimitada. Esto no significa que todos estén contagiados, porque todavía no se conocen los resultados de la analítica. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado sobre la posibilidad de activar ERTES por causa de fuerza mayor para las empresas afectadas.

"Hemos encontrado una cincuentena de animales muertos, pero lo que no sabemos es la analítica -para determinar si estaban contagiados-, aunque lo importante es que todos los positivos confirmados hasta ahora -nueve- son de esta zona confinada", ha informado el inspector jefe de los Agentes Rurales de la Generalitat, Josep Antoni Mur.

En estos momentos, el perímetro confinado es de seis kilómetros en torno a donde se encontraron los primeros jabalíes, Allí, están desplegados agentes rurales, policía y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han hecho una prospección por cuadrículas de 300 cuadrados. Cada una de las unidades peina una cuadrícula, que están ubicadas en una zona boscosa entre las autovías C-58, AP-7 y C-16. En palabras de Mur, esto es positivo porque estas infraestructuras favorecen al control.

Medidas para contener el brote

Lo importante es contener a los animales para evitar que el brote se extienda. Para ello están empleando barreras químicas (repelentes) y físicas, sobre todo en los pasos subterráneos de las autovías. Los Mossos, por su parte, controlan los puentes por encima de las carreteras. Además, según Mur, están a la espera de las indicaciones de los técnicos que la Comisión Europea (CE) ha enviado a la zona.

"Por el momento no se han hecho capturas", pero están "preparados" tanto los recorridos como los sistemas de captura masiva, a la espera de que los técnicos especialistas den la orden y expliquen "los métodos que podemos utilizar para el sacrificio", ha continuado Mur.

En caso de que el brote continúe extendiéndose, espera que lo haga hacia Collserola, porque los animales acabaría desplazándose hacia Barcelona y hacia el mar. "Aquí prácticamente el problema se acabaría porque es más difícil la expansión", ha señalado. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se desplacen hacia el centro de Cataluña, hacia la zona de Matadepera, "el peor escenario posible", ha sentenciado.

Yolanda Díaz plantea la posibilidad de activar "de inmediato" los ERTE por fuerza mayor

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado al Gobierno, a la Generalitat catalana y la patronal que se aprueben expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) por fuerza mayor, para que los trabajadores afectados por la peste porcina tengan garantizados el empleo y los salarios.

Captura de pantalla de la publicación de Yolanda Díaz en Bluesky | Bluesky Yolanda Díaz

En un comunicado, ha advertido de que "la inacción o la falta de coordinación entre instituciones se podría traducir en despidos, pérdida de ingresos y un impacto económico que afectaría de pleno a cientos de personas".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado a través de una publicación en la red social Bluesky la posibilidad de activarse los ERTE mientras dure la situación: "Seguimos con atención la evolución de la peste porcina. Si fuera necesario, los ERTE de fuerza mayor podrían activarse de inmediato".