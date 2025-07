La pesadilla que han vivido los almerienses con el terremoto: "Jamás había sentido algo así"

El terremoto que ha sacudido Almería este lunes 14 de julio a las 07:13 de la mañana, con una magnitud de 5,4, ha despertado a buena parte de la provincia con un susto que muchos no olvidarán fácilmente. Aunque no se han registrado daños personales ni materiales graves, los vecinos han vivido con intensidad una sacudida que duró apenas unos segundos, pero que pareció mucho más larga para quienes la sintieron desde casa.

Han sido ocho segundos que se me han hecho eternos

Esa sensación es la que ha percibido una almeriense que dormía plácidamente cuando la despertó una fuerte vibración.

De pronto, como si pasara un camión, vibraban los cristales, y después una sacudida tremenda

"Las piernas me temblaban. Me he levantado, me he hecho un café, pero no me lo podía ni tomar de lo nerviosa que estaba". En su caso, hasta su perra reaccionó al temblor: "Arañaba la puerta queriendo entrar, estaba asustada".

El movimiento también sorprendió a otra vecina en plena madrugada: "Estaba con el antifaz puesto, durmiendo con la ventana abierta porque por fin había refrescado. De repente he sentido que se movía la cama bastante fuerte. Ni me quité el antifaz, me puse en medio de la cama con el perro, esperé a que terminara y me volví a dormir".

Una experiencia nueva para muchos

No todos reaccionaron con tanta calma. Para otros, ha sido una experiencia completamente nueva. "Nunca había notado un terremoto, y esta vez lo hemos notado todos un montón. La cama se movía superrápido, mi perro empezó a ladrar y despertó a toda la casa. Otro testigo relata:

Sé de gente que luego ha tenido pesadillas y no ha podido volver a dormir

A esa sensación de sorpresa se suma también el desconcierto de los primeros segundos. "La primera que se ha enterado ha sido mi perra, que ha empezado a ladrar como una loca. Yo decía: '¿qué pasa?'. Y claro, fue todo muy exagerado, aunque han dicho que duró cinco segundos, a mí me parecieron treinta".

El suelo literalmente ha crujido

"Estaba lavándome los dientes para irme a trabajar y ha sido una sensación única. El suelo literalmente ha crujido durante 4 o 5 segundos", relata uno de los vecinos que ya se había puesto en pie para acudir a su trabajo.

Yo los años que tengo jamás había vivido algo así

Esa sensación nueva es la que comparte un vecino, que admite que pensó en lo mal que lo debe pasar quien sufra terremotos más largos: "Solo de imaginarme que dure 40 segundos… hasta miedo da".