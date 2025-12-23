Pesadilla de Navidad en Móstoles: cuatro menores y un adulto quedan atrapados en una noria

Los bomberos han rescatado este lunes a cuatro menores y un adulto que quedaron atrapados en una cubeta de una noria infantil, a una altura de cinco metros, en el Navipark de la localidad madrileña de Móstoles, según el 112 de la Comunidad de Madrid. Ninguno de los afectados resultó heridos en el incidente.

El suceso ocurrió en torno a las 20:15 horas de este lunes, cuando cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.

Los bomberos anclaron una escalera a la estructura de la propia atracción y a continuación, de uno en uno, aseguraron con un arnés a las cinco personas para poder bajarlas.

Primero fueron rescatados los menores y finalmente la persona adulta que les acompañaba.

La noria tenía "todos los permisos"

El Ayuntamiento de Móstoles ha señalado que la noria infantil disponía de "todos los permisos necesarios para el ejercicio de su actividad", aunque ha quedado cerrada a la espera de que concluya la investigación. El Navipark es el parque temático navideño que ha abierto por segundo año consecutivo en esta localidad madrileña.

Fuentes municipales han señalado que la noria, de pequeñas dimensiones, registró "una incidencia leve y puntual en su motor", pero que la seguridad de los ocupantes "estaba garantizada" en todo momento, ya que "la cabina es cubierta y cuenta con cinturones para asegurar la sujeción". "La atracción dispone de los permisos necesarios para el ejercicio de su actividad", han insistido estas fuentes.

Aunque ninguno de los afectados resultó herido en el incidente, la atracción ha quedado cerrada a la espera de que concluya la investigación que determine el origen del fallo que derivó en el bloqueo de la atracción.