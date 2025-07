Las personas sin hogar que dormían en el aeropuerto de Barajas ya no podrán hacerlo

Aena ha informado a todas aquellas personas que duermen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas de que a partir de este mismo jueves no podrán dormir en el interior de las instalaciones. Así lo ha expresado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea en un comunicado en el que ha detallado que continuará facilitando la "indispensable y valiosa" labor de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid y de entidades del Tercer Sector.

Estos mismos se están encargando en estos momentos de guiar a estas personas a las instalaciones habilitadas por el consistorio, con el fin de "avanzar de forma paulatina en su derivación total hacia el centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid desde todas las terminales del aeropuerto".

Otra de las medidas pactadas entre los dos litigantes era la creación de un censo. Aena ha señalado que "las partes involucradas" se encuentran repasando los últimos flecos para cumplir con la ley de protección de datos actual. "Legalmente, el censo no es indispensable para que los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid proporcionen la obligada primera atención de emergencia a las personas sin hogar, un colectivo muy sensible cuyo número se ha reducido de manera sustancial en las últimas semanas en el aeropuerto", ha señalado.

Además, el texto ha recordado que los aeropuertos no son instalaciones diseñadas para habitar en su interior, sino que "son infraestructuras exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí disponen las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid". Igualmente, han indicado no han recibido ningún aviso en relación con "las execrables especulaciones" que relacionan a las personas sin hogar que allí viven con el aumento de una plaga de chinches.

No obstante, han especificado que las tareas de limpieza a higienización de las instalaciones aeroportuarias son "constantes" y que atienden sin dilación las reclamaciones que realizan tanto los trabajadores como los pasajeros en materia de limpieza.

Por último, en el caso de las picaduras que algunos trabajadores de la Terminal T4 denunciaron el pasado mes de mayo, Aena ha reiterado que la empresa especializada en desinsectación contratada por el aeropuerto descartó en sus informes técnicos la existencia de una plaga.