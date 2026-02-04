Personas declaradas muertas que despertaron horas después: los casos reales del síndrome de Lázaro

El síndrome de Lázaro se da en casos en los que un paciente recupera el pulso y la respiración tras haber certificado previamente su fallecimiento. Generalmente ha ocurrido después de maniobras fallidas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Como se explica en el programa La Rosa de los Vientos, presentado por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, existen casos documentados de personas declaradas clínicamente muertas que recuperan las constantes vitales minutos u horas después. Según explicó el investigador Manuel Carballal en el programa, el fenómeno comenzó a documentarse científicamente en 1982 y, hasta la fecha, se han recogido 38 casos en publicaciones académicas, a los que se suma uno más registrado recientemente en Italia.

Episodio reciente

Equipo médico del Hospital de Sant Pau, Barcelona. | Getty Images

Uno de los casos más recientes ocurrió en Tarquinia (Italia), el 20 de julio de 2025, donde un hombre de 78 años fue declarado muerto tras un infarto. Los médicos de la ambulancia intentaron reanimarlo y, ante la nula reacción por parte del paciente, cancelaron el helicóptero solicitado para brindar apoyo y el hombre se quedó en la ambulancia esperando el coche fúnebre. Después de unos 30 minutos, ante la incredulidad de los presentes, el hombre abrió los ojos, se levantó y preguntó por sus hijas.

Se han dado casos similares en distintos países, sin distinción de edad, sexo o procedencia, lo que refuerza el interés médico por un fenómeno aún sin explicación definitiva. Como cuenta Manuel Carballal, entre los ejemplos más extremos figura el de Velma Thomas, una mujer estadounidense de 59 años que fue declarada muerta por paro cardiaco y que despertó 17 horas después. Este intervalo desafía los conocimientos habituales sobre daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.

Los especialistas subrayan que el síndrome de Lázaro no debe confundirse con la catalepsia ni con errores en la certificación de la muerte. En estos episodios existe un diagnóstico médico de fallecimiento, en ocasiones incluso realizado por forenses, tras comprobar la ausencia de constantes vitales y actividad cardiaca.

Vinculación con la religión

A pesar del nombre basado en el milagro de Lázaro, del cual se dice en la Biblia que Jesucristo resucitó, no tiene una vinculación directa con la religión. Sí es cierto que varios antropólogos han descrito presuntas resurrecciones en rituales en África y el Caribe, así como paralelismos con relatos religiosos presentes en múltiples culturas. Sin embargo, los propios investigadores distinguen estos relatos de los casos médicos documentados, que suelen tener un desenlace menos favorable: en muchos pacientes con síndrome de Lázaro, la muerte se produce definitivamente poco tiempo después.

Aunque extremadamente raro, el fenómeno plantea preguntas clave sobre los límites actuales del diagnóstico de la muerte, los efectos de la RCP y la necesidad de protocolos más prolongados de observación tras declarar un fallecimiento. Un recordatorio inquietante de que, incluso en la medicina moderna, la frontera entre la vida y la muerte sigue teniendo zonas de incertidumbre.