Si una persona menciona estos 10 temas de conversación no es muy buena socializando

Hay ciertos temas de conversación que pueden dejarte agotado, confuso o simplemente hacerte sentir incómodo. Pero, a veces no se trata de cómo alguien dice algo, sino de lo que decide decir en primer lugar.

Cuando alguien saca constantemente ciertos temas, sobre todo al principio de una conversación, puede ser una pista de que tiene problemas de conciencia social básica.

Estos son los temas que indican que a alguien no se le da bien conectar con los demás.

1. Hablan de ellos mismos, con excesivo detalle

Compartir historias personales no es un problema, pero cuando alguien domina la conversación sin dejar espacio para que los demás intervengan, es señal de mal equilibrio social.

2. Sus hábitos alimentarios o rutina de ejercicios

Algunas personas mencionan sus hábitos alimentarios o sus rutinas de gimnasio en conversaciones que no tienen nada que ver con la salud y eso puede hacer que los demás se sientan juzgados o incómodos.

3. Cuánto dinero ganan o gastan

Hablar de dinero es tabú y debería dejar de serlo, pero si alguien habla de cuánto se ha gastado en algo sin que nadie se lo pida, suele ser una señal de alarma ya que puede parecer un alarde de riqueza .

4. Los errores de los demás

Hablar de la vida de los demás es fácil, de sus errores, sobre todo. Pero es algo que no solo demuestra falta de empatía, sino también juicio e inseguridad.

5. Detalles de salud

A todos nos ocurren cosas, también los problemas de salud. Y hay una diferencia entre contar que has pasado por alguna enfermedad u operación y contar tu última colonoscopia durante una cena con amigos o una comida. No todo el mundo se siente cómodo con los detalles corporales en una conversación informal.

6. Política

La política es un tema recurrente en las conversaciones, y si se hace a favor del diálogo reflexivo y crítico puede ser algo muy beneficioso. Pero en muchas ocasiones, las opiniones políticas lanzadas para provocar o impresionar solo generan crispación.

7. Lo real u honesto que es

Si alguien dice constantemente cosas como "digo las cosas como son" o "yo soy muy sincero", suele ser una advertencia. A menudo es una tapadera para ser directo o falto de tacto.

Las personas con habilidades sociales saben que la sinceridad es importante, pero también lo es la amabilidad y el momento oportuno. Cuando alguien tiene que decirte lo auténtico que es, suele ser porque su comportamiento no lo refleja.

8. Su ex (sobre todo al principio)

Todos tenemos pasado y hablar de relaciones anteriores o de personas con las que has compartido algún vínculo puede ser saludable en el contexto adecuado. Si en una conversación casual, sobre todo con gente nueva, saca a colación a su ex, puede dar la impresión de que no se ha resuelto emocionalmente.

9. Sus logros e inteligencia

Cuando alguien siente la necesidad de que todo el mundo sepa lo inteligente o culto que es mencionando los libros que se ha leído o lanzando grandes ideas, suele demostrar falta de interés en los demás y falta de conexión.

10. Cotillear, especialmente sobre conocidos en común

Cuando alguien chismorrea habitualmente, sobre todo de gente que ambos conocen, se crea una dinámica extraña y suelen ser una forma de llenar el silencio, pero a costa de la confianza.