Pérez-Reverte, sobre la última propuesta de Sánchez: "Habría jurado que ya no le quedaban conejos en la chistera"

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que propondrá a la Unión Europea (UE) poner fin al cambio de hora. Así lo ha comunicado el propio presidente del Gobierno a través de un vídeo en redes sociales en el que explica los motivos de este nuevo planteamiento.

"Es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario (…) El Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en 2026", ha explicado Pedro Sánchez justo en los días previos a un nuevo cambio de hora que se producirá el próximo fin de semana en nuestro país.

El presidente del Gobierno asegura que no le ve sentido a seguir con esta práctica, ya que "en todas las encuestas en las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra", y "la ciencia nos dice que no supone un ahorro energético y que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año".

Para Sánchez dice que esta defensa de acabar con el cambio horario es un caso de "política útil", porque "escucha a los ciudadanos y a la ciencia y los lleva a su legislación".

Este anuncio ha sido una de las noticias de la mañana y ha provocado reacciones de todo tipo. Una de las más sonadas ha sido la del escritor Arturo Pérez-Reverte, que a través de un mensaje en redes sociales ha valorado a su manera la decisión de Sánchez.

"Habría jurado que ya no le quedaban conejos en la chistera, pero ya ven, ahí va otro. Y mientras, el reloj hace tictac, sigue adelante, y la memoria de los estragos se aleja y se hace difusa... ¿Es un genio o no es un genio?", se ha preguntado Reverte.

En apenas una hora, el tweet ya superaba las 40.000 visualizaciones y más de un centenar de respuestas.