MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

Pérez-Reverte revela su opinión sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio: "Desde que la pisé por primera vez..."

Más allá de los daños ocasionados, se ha abierto un debate en redes sociales sobre cuál es el nombre correcto de esta construcción histórica: mezquita o catedral.

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre, pero cede una de las cúpulas afectadas

Deán de la Catedral apunta a "daño muy pequeño" en la Mezquita a falta de informes técnicos

Aurora Molina

Madrid |

Arturo Pérez-Reverte en una foto de archivo
Arturo Pérez-Reverte en una foto de archivo | EUROPA PRESS

El escritor y novelista español Arturo Pérez-Reverte no ha tardado en pronunciarse en redes sociales tras el incendio que ha sufrido la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un suceso que, más allá de afectar a parte del patrimonio de esta histórica infraestructura, ha ocasionado un fuerte debate en redes sobre su nombre.

Algunos opinan que lo correcto es llamarla 'catedral', mientras que otros apuntan a 'mezquita'; por no mencionar que hay hasta quienes se han alegrado de este suceso.

"Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", ha criticado el escritor Pérez-Reverte a través de una publicación en X (antes Twitter).

Respecto al debate sobre cómo llamar a este monumento cordobés, Reverte lo tiene claro: "A la mezquita-catedral de Córdoba la he llamado toda mi vida, desde que la pisé por primera vez hace sesenta años, mezquita de Córdoba (...) Y pienso seguir haciéndolo".

Según su criterio, "es perfectamente compatible (y de justicia)" llamarla mezquita de Córdoba, a pesar de lo que muchos consideran que es incorrecto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer