Pérez-Reverte revela su opinión sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio: "Desde que la pisé por primera vez..."

El escritor y novelista español Arturo Pérez-Reverte no ha tardado en pronunciarse en redes sociales tras el incendio que ha sufrido la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un suceso que, más allá de afectar a parte del patrimonio de esta histórica infraestructura, ha ocasionado un fuerte debate en redes sobre su nombre.

Algunos opinan que lo correcto es llamarla 'catedral', mientras que otros apuntan a 'mezquita'; por no mencionar que hay hasta quienes se han alegrado de este suceso.

"Que haya cretinos que, en las redes sociales, se alegren del incendio de la mezquita de Córdoba, demuestra hasta qué punto nos han envenenado de estupidez y mala sangre en este país cada vez más analfabeto", ha criticado el escritor Pérez-Reverte a través de una publicación en X (antes Twitter).

Respecto al debate sobre cómo llamar a este monumento cordobés, Reverte lo tiene claro: "A la mezquita-catedral de Córdoba la he llamado toda mi vida, desde que la pisé por primera vez hace sesenta años, mezquita de Córdoba (...) Y pienso seguir haciéndolo".

Según su criterio, "es perfectamente compatible (y de justicia)" llamarla mezquita de Córdoba, a pesar de lo que muchos consideran que es incorrecto.