Pérez-Reverte contesta a un experto y sentencia cuáles son el pintor y la obra más importantes de la historia de España

La cultura artística española es una de las mayores riquezas nacionales, y su calidad ha servido de ejemplo para miles de artistas y movimientos en todo el mundo. De la extensa lista de autores u obras, la discusión sobre quién o cuál es el más relevante a menudo genera debates interminables.

El escritor Arturo Pérez-Reverte fue uno de los últimos usuarios que quiso compartir su reflexión sobre quién es el artista más importante de la historia de España, en contra de la opinión del historiador y experto en arte Miguel Ángel Cajigal 'El Barroquista' durante su segmento en el programa 'JELO en verano' con Arturo Tellez en verano de Onda Cero.

La afirmación de El Barroquista: Guernica y Ángeles Santos

En su análisis, Cajigal no dudó en situar el Guernica en la cima tras analizar una obra presente en ese mismo Museo de Reina Sofía, 'Un mundo' de Ángeles Santos: "Después del Guernica, que es el cuadro más relevante de la pintura española, es uno de los cuadros más interesantes del museo".

Con esta frase, El Barroquista, quién espetó que llamaba al cuadro cariñosamente como el 'Bicho', colocó la emblemática obra de Picasso como el referente indiscutible de la pintura nacional, generando debate sobre el lugar que ocupa frente a otros iconos.

La reacción de Pérez-Reverte: "Siete horas después, todavía no me he repuesto"

El escritor y académico compartió tras escuchar el fragmento del programa horas después su sorpresa en la red social X: "Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica es el cuadro más relevante de la pintura española. Siete horas después, todavía no me he repuesto de la impresión".

Los usuarios de la red social no dudaron en preguntar a la respetada pluma por su sentencia en cuanto a este debate, quien no dudó en dictaminar que aunque no está "completamente seguro", tal vez sean 'Las meninas' de Diego de Velázquez, bajo su punto de vista. Además Pérez-Reverte quiso expresar su juicio sobre cuál es el pintor más importante de la historia de España.

"Relevante no sé, oigan. Doctores tiene el Arte. Pero, en mi opinión, éste es el más representativo. Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma", espetó en un mensaje acompañado por una imagen del cuadro 'Duelo a garrotazos' de Francisco de Goya.

La publicación desató una intensa discusión en la plataforma con miles de respuestas, dividiendo a quienes defendían el Guernica y quienes reivindicaban otras grandes obras.

El contrapunto de El Barroquista

'El Barroquista' no dejó pasar el comentario del escritor y elaboró un hilo de respuesta en X, defendiendo su postura y abriendo el debate acerca de qué significa que una obra sea "relevante" o "representativa". En su hilo, razonó los criterios artísticos que lo llevan a situar al Guernica en lo más alto, frente a las sensibilidades personales y la carga simbólica que otras obras, como las de Goya, pueden tener para distintos espectadores.

Un debate abierto en la historia del arte español

Este cruce de opiniones entre dos voces referentes en el discurso cultural español pone de manifiesto un hecho: el arte, lejos de ser una cuestión cerrada, sigue vivo en cada nueva interpretación y en la pasión de quienes lo estudian, defienden o critican. Más allá de consensos y listas, la polémica confirma la vitalidad y riqueza de la tradición pictórica española, donde conviven el grito de dolor de Picasso, la mirada de Velázquez y los demonios de Goya.

El debate sobre cuál es el cuadro "más relevante" o "más representativo" de la pintura española sigue abierto y, gracias a voces como las de 'El Barroquista' y Pérez-Reverte, continúa invitando a la reflexión y el intercambio de opiniones entre expertos y el gran público.