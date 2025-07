Pérez Reverte contesta a Bertrand Ndongo tras su encontronazo: "Ya no me acordaba de este imbécil"

Todo empezó cuando Arturo Pérez-Reverte caminaba tranquilamente por la calle cuando fue interceptado por el comunicador Bertrand Ndongo. Lo que parecía una simple pregunta acabó en una bronca con una respuesta final que ha generado titulares y comentarios por igual: "Ya no me acordaba de este imbécil".

¿Por qué vino la discusión?

Ndongo intentó preguntarle a Arturo Pérez Reverte sobre la imputación del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la actual presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el conocido escritor fue tajante desde el primer momento y se negó a entrar en el tema. "No me interesa", dijo Pérez Reverte.

Sin embargo, Bertrand Ndongo insistió una y otra vez hasta que el periodista español, visiblemente molesto, reaccionó tapando el micrófono con su chaqueta y repitiendo con enfado, "¡He dicho que no, que no!".

La escena se viralizó

Esta discusión no tardó en difundirse a través de las redes sociales. El propio Ndongo compartió el video acompañado de un mensaje dirigido al escritor. "Señor Pérez Reverte, antes de insultar a los demás por sus palabras, tonos y contenido, debería primero mirarse al espejo. Usted me amenazó y tuvo una actitud violenta, muy poco democrática conmigo cuando me acerqué con educación a hacerle una simple pregunta".

Como era de esperar, la respuesta de Arturo Pérez Reverte no se hizo de esperar. Citó el tuit con su estilo inconfundible y lanzó una frase lapidaria:

"Ya no me acordaba de este imbécil".

"Iba borracho y con una jovencita"

Tras este comentario de Pérez Reverte, la discusión se caldeó aún más, comenzando un cruce de mensajes. Bertrand volvió a encender la mecha con una nueva publicación en la que elevó aún más el tono. "Iba borracho y con una jovencita, es lo único que se me había olvidado mencionar. Siga insultando, se le ha visto el plumero".