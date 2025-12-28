Pedro Sánchez publica un simpático vídeo con sus tomas falsas en redes sociales: "Me hacéis hacer unas cosas..."

No es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece en redes sociales con un perfil más cercano a las nuevas generaciones. Su última publicación fuera del ámbito político fue una playlist con sus canciones más escuchadas en Spotify. Esta vez se ha animado con algo diferente: tomas falsas. Y es que en el día de los Santos Inocentes, que se celebra este domingo 28 de diciembre, Pedro Sánchez ha publicado en su cuenta de TikTok un simpático vídeo repleto de tomas falsas.

"Hoy nos echamos unas risas", ha escrito el presidente acompañando a la publicación. Un vídeo que, como todos los demás, lleva detrás el trabajo de todo un equipo dedicado a este tipo de contenidos.

En la publicación se puede ver a un presidente que intenta mostrarse más cercano y risueño. Está repleto de momentos divertidos, como cuando cae un libro al suelo en el momento que lo enseña a cámara o alguna que otra ocasión en la que se equivoca y tiene que volver a comenzar de nuevo. "Me hacéis hacer unas cosas que vamos...", dice en uno de los fragmentos.

El fenómeno Sánchez en TikTok

En cifras, el perfil del líder del Ejecutivo cuenta con importantes datos pese a su corta antigüedad en la red: acumula casi 300.000 seguidores y 3,3 millones de likes.

En el caso de La Moncloa, con datos menores, cuenta con más de 25.000 seguidores y unos 105.000 likes. En ella se pueden ver publicaciones en las que aparecen varios de los ministros del Gobierno, como Félix Bolaños, José Manuel Albares y Yolanda Díaz, entre otros.

Esta iniciativa nació hace algunos meses con el propósito de acercar el funcionamiento del Gobierno y el día a día de sus líderes mayoritarios a los más jóvenes a través de una de las redes sociales de mayor impacto.