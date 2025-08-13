Pediatras desaconsejan llevar a bebés y niños pequeños a conciertos por riesgo auditivo

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha lanzado una advertencia clara a las familias: los conciertos, festivales y espectáculos musicales pensados para adultos no son seguros para bebés ni para niños de corta edad. El motivo no es otro que el riesgo auditivo, ya que sus oídos, todavía en desarrollo, pueden sufrir daños irreversibles en apenas segundos.

El organismo de los más pequeños carece de las defensas naturales que tienen los adultos frente al ruido. Por eso, la AEP recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la población infantil no se exponga a más de 85 decibelios durante más de una hora. A partir de 70 dB, la exposición prolongada ya puede acumular riesgo de daño.

En un concierto para adultos, es habitual alcanzar los 110 dB, con picos de hasta 130 cerca de los altavoces. Una cifra suficiente para provocar pérdida auditiva temporal o permanente, acúfenos que en bebés solo pueden deducirse por su comportamiento y daño neurosensorial que no se revierte.

El caso que reavivó el debate

La advertencia de los pediatras se produce después de un episodio mediático. En un concierto en Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma interrumpió su actuación para dirigirse a una asistente que llevaba a un bebé. "Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?", le dijo desde el escenario.

Señales de alarma y seguimiento

La AEP subraya que los síntomas de una sobreexposición al ruido en lactantes y niños pequeños no siempre son evidentes en el momento. Llantos persistentes, irritabilidad, sobresaltos ante sonidos, gestos de incomodidad, somnolencia inusual o falta de reacción ante ruidos cotidianos son señales que deben vigilarse tras un evento ruidoso.

Recomendaciones según la edad