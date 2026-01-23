La patronal de Dia y Mercadona advierte de que la paralización del tráfico de camiones por la borrasca Ingrid pone en riesgo el abastecimiento de los supermercados

La patronal de supermercados Asedas, organización que representa al 75% de la distribución de alimentación en España y que agrupa a enseñas como Dia, Lidl, Aldi o Mercadona, advirtió de que las restricciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) al tráfico de camiones en el norte del país, implantadas a consecuencia de la borrasca Ingrid, ponen en riesgo el abastecimiento de los supermercados.

La patronal explicó en una nota de prensa que esta medida preventiva ha provocado un "gran embolsamiento" de camiones en distintos puntos, así como dificultades de acceso a plataformas logísticas y tiendas en franjas horarias en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico.

"Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", indicó Asedas, que, no obstante, negó que exista en estos momentos una situación de desabastecimiento, aunque sí expresó su preocupación por la evolución del escenario.

"En estos momentos estamos tratando de concienciar a las autoridades para que, en la medida de lo posible, se mantengan limpias las vías afectadas por la nieve y se dé prioridad a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad, con el objetivo de garantizar el abastecimiento durante el fin de semana", señaló la patronal, que además hizo un llamamiento a la población para evitar acopios innecesarios de alimentos.

Estas restricciones, vigentes desde las 0.00 horas de este viernes en varias vías de alta capacidad del norte de España, afectan a los vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías, cargados o no, de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto (MMC).

Por su parte, la DGT explicó que este episodio de alertas afecta a numerosas provincias del centro y noroeste de España que pueden verse afectadas por precipitaciones en forma de nieve; por lo que recomienda evitar desplazamientos por carretera, ya que estas condiciones pueden complicar la circulación tanto en vías locales como en corredores principales de alta capacidad, como autovías y autopistas.

La CETM critica la falta de previsión

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) criticó que estas restricciones se implanten "sin la previsión necesaria" y denunció que se está trasladando toda la carga de la improvisación a las empresas de transporte y a los conductores.

"Una medida de este calado no puede ponerse en marcha sin el margen temporal necesario para que las empresas y los profesionales del transporte puedan reorganizar rutas, horarios, cargas y descansos", señaló la patronal del transporte en un comunicado.

Por ello, la CETM pidió que el Ministerio de Transportes ponga en marcha todos los medios técnicos y humanos disponibles, incluida la maquinaria quitanieves y los dispositivos de conservación y vialidad invernal, y reclamó flexibilidad para levantar las restricciones en cuanto las condiciones lo permitan, evitando prolongarlas "más de lo necesario".

Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones por la borrasca

