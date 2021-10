El pastor que predijo Filomena augura fuertes nieves para Carnaval

LEER MÁS Jorge Rey, el meteorólogo de 14 años predice una Filomena para 2022

Pedro Sanz, un pastor segoviano, ya tiene el pronóstico del tiempo para 2022 sin necesidad de mapas o satélites. Este hombre de 67 años es experto en el ancestral método de Cabañuelas, un infalible cálculo popular basado en la observación de la naturaleza, sabiendo así con antelación el tiempo que nos espera el próximo año. La clave está en observar los cambios atmosféricos "en función de cómo haga durante los primeros días de agosto y entre el 13 y el 24 de diciembre", explica Sanz para La Razón.

Ya predijo Filomena

Aunque no hay base científica que respalde este método de antaño, Sanz suele predecir el tiempo con bastante precisión. Prueba de ello fue su pronóstico del temporal Filomena. "Estaba claro que caería mucha, mucha nieve. No sabía que iba a traer tantísima cantidad, pero sí que sería más de lo normal y no me equivoqué", señala. Esta previsión le dio popularidad y ahora es uno de los "meteorólogos" informales rurales más queridos por la prensa. Aunque no es el único gran temporal que ha pronosticado. También predijo la nevada que colapsó la A-6 en Madrid hace unos años.

Lleva siempre consigo unos pequeños apuntes en cuadrillas pequeñas donde lleva anotado todo lo que ve. En cuanto al tiempo de octubre, ya señalaba que "comenzaría frío y que del 10 al 20 harían buenas temperaturas". "Acerté", manifiesta entre risas. Para lo que queda de año, Sanz augura mucha niebla y lluvia hasta el puente de la Inmaculada, aunque las temperaturas se mantendrán suaves.

Pronóstico para 2022

Puede saber qué tiempo hará todo el año siguiente, saber qué nos espera cada mes e, incluso, dar fechas concretas de temporales, olas de calor o chaparrones. Aún no sabe qué nos depara este invierno, ya que hasta diciembre no usará su preciso método, pero su experiencia ya le señala qué podemos vaticinar. "Este año nos comeremos las uvas con mucho más frío que en los años pasados. Si te das cuenta, los 31 de diciembre de los últimos años han sido calurosos, en esta ocasión cambiará, eso sí, no tendremos un invierno con mucha nieve, esta llegará para carnavales, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. El día de Reyes, hará sol, pero bastante más frío de lo que hemos vivido en el pasado", explica Sanz.

Lo que sí que intuye es un fuerte temporal en Semana Santa. "Va a ser muy muy muy mala. No quería decirlo hasta que no haga mis mediciones de diciembre, pero por lo que estoy viendo así será. Y esto es debido a que será un mes con cinco lunas, y eso es señal de mal tiempo". Si respaldamos sus predicciones con la precisión y atino que hizo las anteriores, no nos queda otra que mirar las vacaciones de esta festividad religiosa sin muchas esperanzas de ver un rayito de sol.

Ya es toda una autoridad del tiempo en Segovia

Todos le llaman para cerciorarse del parte meteorológico antes de hacer cualquier plan. Pese a las apps incorporadas en los móviles, todos parecen fiarse más de los cálculos de Pedro. "Mi sobrina Cristina es de las que siempre suele llamarme y mis vecinos por la calle también lo hacen", comenta. El método de Cabañuelas ayuda a pronosticar el tiempo de manera tan precisa que parece ser infalible.

Pedro aprendió la técnica de su padre. "Me acuerdo de una ocasión cuando tenía yo unos 16 años, que estábamos en Matabuena, un pueblo de Segovia, y unos señores se acercaron a él para decirle que habían venido a pasar aquí el fin de semana. Él les dijo, pues métanse en casa porque va a diluviar. Y así fue. Menudas vacaciones malas que les tocaron", apunta.

Sobre el tradicional método, él indica que "es algo que todos podríamos saber". "No hay más que fijarse en el comportamiento de los animales, de las aves, de las hormigas. Observar el cielo, mirar la vegetación. Estas cosas son las que dicen cómo será el tiempo futuro, pero ahora la gente solo mira a los que dan el tiempo en la tele, que algunos no han pisado un campo en su vida", asegura.