Una pareja reserva un hotel a 100 metros de la playa pero tiene que andar media hora para llegar a ella

Imagina reservar una habitación de hotel a 100 metros de la playa para irte de vacaciones, pero encontrarte al llegar allí con la sorpresa de que tienes que andar media hora para poder pisar la arena. Es lo que le ha ocurrido a Miguel y Rocío, una pareja que se ha viralizado en TikTok explicando lo sucedido.

Miguel cuenta que buscó el hotel y reservó la habitación gastándose "un poquito más porque ponía que estaba a 100 metros de la playa". Y sí lo estaba, pero a 100 metros verticales. El hotel está situado encima de un acantilado, por lo que sí se ve el mar directamente desde la habitación, pero para llegar a la playa hay que andar un buen trecho.

"Tienes que bajar todo eso, media hora andando, para llegar a esa playa", explica Miguel en el vídeo.

Eso sí, la pareja no pierda la sonrisa ni el sentido del humor y asegura que no están enfadados. "Podrán quitarnos la playa, pero jamás... ¡el todo incluido!", dicen entre risas al final del vídeo.