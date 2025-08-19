CATÁSTROFE

Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés: la mujer, en estado crítico

La mujer de 61 años tuvo que ser trasladada de nuevo de urgencia a otro hospital en Francia.

Gonzalo Ríos Díez

Madrid |

Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima
Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima | Getty Images

Una pareja, hombre y mujer, ambos madrileños, han sido alcanzados este pasado lunes por la tarde por un rayo mientras hacían una excursión en los Pirineos franceses. Se encontraban muy cerca de la frontera con España, una zona conocida por los excursionistas como el ballon de la Gelà en el municipio de Aragnouet, que colinda con el paso fronterizo de Bielsa.

La mujer, en estado grave

El caso más grave es el de la mujer, de 61 años, que incluso teme por su vida. Ella fue alcanzada por el rayo hacia las 15:00 horas locales cuando caminaba con su acompañante de 67 años.

Según la emisora ICI, una cadena local francesa, una pastora dio la alerta y avisó a las autoridades cuando se encontró con las víctimas mientras daba un paseo. A su vez, el portavoz de PGHM, ha confirmado que tanto la mujer como el hombre fueron primero trasladados en helicóptero al hospital de Tarbes, y después, debido al delicado estado de salud de la mujer, al hospital de Toulouse.

El hombre no se encuentra tan grave debido a que el rayo realmente cayó sobre ella, pero él se encontraba cerca.

Desde el lunes, los Pirineos están en alerta por tormentas moderadas, las cuales pueden venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

