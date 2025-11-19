IGLESIA CATÓLICA

El papa León XIV, sobre el obispo de Cádiz: "Hay que permitir que siga la investigación"

Está siendo investigado por un presunto delito de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe en los años 90.

Qué pasa con el Obispo de Cádiz: acusado de pederastia cuando era sacerdote en Getafe

"La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad": el caso de pederastia que investiga al obispo de Cádiz

ondacero.es | Agencias

Madrid |

El papa Leon XIV en una foto de archivo
El papa Leon XIV en una foto de archivo | Europa Press

El papa León XIV afirmó este martes que respecto al caso del obispo de Cádiz (España), Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después según concluya llegarán la consecuencias.

"Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo.

León XIV agregó que espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" e insistió "en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo" y "seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia".

Este lunes, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunió con el papa y el presidente, Luis Argüello, aseguró que León XIV estaba informado del caso y que probablemente se aceptaría la renuncia, aunque no se dieron fechas.

El diario El País informó de que Zornoza está siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90.

Zorzona presentó su renuncia como obispo hace quince meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el papa.

