El papa León XIV conmemora en Castelgandolfo sus primeros 100 días como papa

El pontífice León XIV ha alcanzado este 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, los cien días desde que comenzó su pontificado. Lo celebra en Castelgandolfo, recuperando para la agenda papal un lugar de descanso que su predecesor había dejado de utilizar.

La jornada ha incluido la eucaristía en la Parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanueva y el rezo del ángelus en la plaza de la Libertad, junto al Lago Albano. La agenda estival se prolongará, y el 17 de agosto el Papa dedicará la mañana a las personas vulnerables, celebrando misa en el santuario de Santa María della Rotonda y compartiendo después un almuerzo con usuarios de Cáritas en el Borgo Laudato si, dentro de las Villas Pontificias.

Un papa con raíces en Chicago

Nacido en Chicago en 1955 y elegido el 8 de mayo tras lograr más de dos tercios de los votos del cónclave, el cardenal Robert Prevost adoptó el nombre de León XIV como guiño a León XIII y su defensa de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde el balcón de San Pedro ha reiterado su compromiso con la unidad y su llamado a "una paz desarmada y desarmante".

En este tiempo ha recordado su paso como prior general de los agustinos y su etapa como misionero en Perú, además de multiplicar gestos y mensajes en favor del fin de la guerra en Ucrania y Gaza. "La paz esté con vosotros", proclamó hace un mes ante miles de fieles, invitando a construirla no solo en el terreno diplomático, sino también en la familia, el trabajo y la convivencia diaria.

Entre las audiencias de estos cien días destacan su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, y la recepción al presidente de Ucrania, a quien vio en Castelgandolfo. También ha participado en actos multitudinarios como el Jubileo de los Jóvenes, donde ante más de un millón de asistentes, entre ellos 30.000 españoles, pidió valentía para alcanzar la santidad y promover una sociedad pacífica basada en el diálogo.